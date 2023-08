Sono durate poco le vacanze di Luciano Spalletti, l’allenatore Campione d’Italia con il Napoli soltanto pochi mesi fa, che aveva scelto di ritirarsi per un anno sabbatico dopo il successo in campionato.

A seguito delle dimissioni di Roberto Mancini da Ct della Nazionale, Spalletti è pronto a prendere il suo posto, sedendo per la prima volta sulla panchina azzurra. A riferire la notizia è il giornalista Alessandro Alciato, che indica come data dell’annuncio ufficiale il 16 agosto.

Da capire come verrà risolta la clausola di non concorrenza tra Spalletti e il club ora guidato da Rudi Garcia che impedisce al toscano di allenare in questa stagione. Fu stabilita da De Laurentiis quando il tecnico non accettò il rinnovo del contratto, concludendo anzitempo quello in essere col Napoli.

La clausola è condizionata al pagamento di tre milioni di euro. “Non è vietato che un club o una federazione, interessati a ingaggiare l’allenatore, possano surrogarsi allo stesso versando l’importo – precisa l’avvocato ed esperto di diritto sportivo, Mattia Grassani, ai microfoni dell’ANSA -. Spalletti è padrone del suo destino. Se si colloca in un club piuttosto che in una federazione, quella somma è dovuta. Oppure resta fermo”.

