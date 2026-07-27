Il calciomercato è iniziato da un mese, così come da almeno una settimana i ritiri di tutte le squadre di Serie A. Ogni club riparte con l’obiettivo di formare una rosa competitiva che possa rendere meglio della stagione precedente e, per poterlo fare, deve innanzitutto pensare alle questioni interne, liberandosi di quei giocatori che, per un motivo o per un altro, sono finiti ai margini del progetto. Ecco dunque quali sono i tesserati delle big che sono considerati esuberi.

Inter

I campioni d’Italia in carica stanno cercando una sistemazione per quattro giocatori:

Davide Frattesi

Benjamin Pavard (da considerare arruolabile se non arrivano nomi dal mercato)

Kristjan Asllani

Ebenezer Akinsanmiro (interesse del Monza)

Napoli

Il Napoli ha messo fuori dal progetto sette giocatori:

Jens Cajuste

Giuseppe Ambrosino

Cyril Ngonge

Romelu Lukaku (piace in Arabia e negli Stati Uniti )

e negli ) Lorenzo Lucca (interesse della Fiorentina in caso di partenza di Piccoli )

in caso di partenza di ) Michael Folorunsho

Jesper Lindstrom

Roma

Dopo l’approdo di questa mattina di Artem Dovbyk al Bologna, la lista degli esuberi della Roma si accorcia da quattro a tre giocatori:

Marash Kumbulla (piace a Rayo Vallecano e Levante )

e ) Anass Salah-Eddine

Riccardo Pagano

Como

Il Como, che quest’anno disputerà una storica Champions League, presenta una lista di ben dieci giocatori dei quali Fabregas si vorrebbe disfare:

Audero

Posch (interesse dalla Bundesliga )

) Dossena

Mazzitelli

Braunoder

Fadera

Ali Jasim

Gabrielloni (potrebbe aver mercato in Serie B )

) Mustapha

Fumagalli

Milan

Dopo il disastro all’ultima remata della stagione, il Milan sta cercando una sistemazione per sei giocatori:

David Odogu

Filippo Terracciano

Warren Bondo

Ismael Bennacer (attesa risoluzione contrattuale)

Ruben Loftus-Cheek

Yanus Musa

Da valutare poi la posizione di Estupinan e quella di alcuni giovani come Cissé, Zeroli, Comotto e Camarda.

Juventus

Alla Continassa ci sono sei giocatori che non rientrano nei piani del club:

Arthur

Juan Cabal (interesse del Besiktas )

) Nico Gonzalez (in trattativa con l’ Atletico Madrid )

) Michele Di Gregorio

Arkadiusz Milik

Lois Openda (piace a Lens e Lione)

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Riccardo Tombolini