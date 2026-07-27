Serie A
Calciomercato, tutti gli esuberi delle big: i giocatori da cedere per trovare budget
A meno di un mese dall’inizio del campionato le squadre di Serie A presentano una lunga lista di calciatori fuori dal progetto. Ecco quali sono quelli delle prime della classe
Il calciomercato è iniziato da un mese, così come da almeno una settimana i ritiri di tutte le squadre di Serie A. Ogni club riparte con l’obiettivo di formare una rosa competitiva che possa rendere meglio della stagione precedente e, per poterlo fare, deve innanzitutto pensare alle questioni interne, liberandosi di quei giocatori che, per un motivo o per un altro, sono finiti ai margini del progetto. Ecco dunque quali sono i tesserati delle big che sono considerati esuberi.
Inter
I campioni d’Italia in carica stanno cercando una sistemazione per quattro giocatori:
- Davide Frattesi
- Benjamin Pavard (da considerare arruolabile se non arrivano nomi dal mercato)
- Kristjan Asllani
- Ebenezer Akinsanmiro (interesse del Monza)
Napoli
Il Napoli ha messo fuori dal progetto sette giocatori:
- Jens Cajuste
- Giuseppe Ambrosino
- Cyril Ngonge
- Romelu Lukaku (piace in Arabia e negli Stati Uniti)
- Lorenzo Lucca (interesse della Fiorentina in caso di partenza di Piccoli)
- Michael Folorunsho
- Jesper Lindstrom
Roma
Dopo l’approdo di questa mattina di Artem Dovbyk al Bologna, la lista degli esuberi della Roma si accorcia da quattro a tre giocatori:
- Marash Kumbulla (piace a Rayo Vallecano e Levante)
- Anass Salah-Eddine
- Riccardo Pagano
Como
Il Como, che quest’anno disputerà una storica Champions League, presenta una lista di ben dieci giocatori dei quali Fabregas si vorrebbe disfare:
- Audero
- Posch (interesse dalla Bundesliga)
- Dossena
- Mazzitelli
- Braunoder
- Fadera
- Ali Jasim
- Gabrielloni (potrebbe aver mercato in Serie B)
- Mustapha
- Fumagalli
Milan
Dopo il disastro all’ultima remata della stagione, il Milan sta cercando una sistemazione per sei giocatori:
- David Odogu
- Filippo Terracciano
- Warren Bondo
- Ismael Bennacer (attesa risoluzione contrattuale)
- Ruben Loftus-Cheek
- Yanus Musa
Da valutare poi la posizione di Estupinan e quella di alcuni giovani come Cissé, Zeroli, Comotto e Camarda.
Juventus
Alla Continassa ci sono sei giocatori che non rientrano nei piani del club:
- Arthur
- Juan Cabal (interesse del Besiktas)
- Nico Gonzalez (in trattativa con l’Atletico Madrid)
- Michele Di Gregorio
- Arkadiusz Milik
- Lois Openda (piace a Lens e Lione)
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