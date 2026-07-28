Giorni di “fresco” e temporali hanno caratterizzato l’Italia in quest’ultima settimana, ma ora il grande caldo è pronto a tornare con l’anticiclone africano che farà da protagonista sull’Europa centro-meridionale e si affaccerà dunque anche sulla nostra penisola. Le temperature aumenteranno di giorno in giorno e alla fine della settimana avranno raggiunto valori molto elevati, con picchi di oltre 40°C al Centro-Nord.

Caldo in atto già da domani

Già da domani, mercoledì 29 luglio, ci saranno delle zone particolarmente calde nelle regioni centrali tirreniche, come la Campania, la Basilicata e la Sardegna, dove ci saranno delle massime di 38°C. Nella giornata di giovedì i valori aumenteranno ulteriormente, con temperature fino a 39°C sulle zone interne della Toscana, anche se il caldo avvolgerà tutto il Paese, con punte di 38°C in Val Padana.

Caldo massimo per il fine settimana

Venerdì dovrebbe essere una delle giornate più calde, con valori che supereranno i 40°C nelle zone interne di Toscana e Sardegna. L’ondata coinvolgerà però tutta l’Italia, e a Milano e Torino si toccheranno punte di 38°C, 39°C a Bologna, 40°C a Firenze e 37°C a Roma. Qualche grado in meno è invece previsto lungo le coste del Sud, zona meno interessata dall‘anticiclone africano. Il caldo farà poi compagnia agli italiani anche di notte, con le temperature minime che non scenderanno al di sotto dei 25°C, soprattutto sui litorali.

Valori alti anche in montagna

L’anticiclone africano farà visita anche nelle località di montagna della nostra penisola, con massime che raggiungeranno i 29°C sulle Alpi fino ai 36°C sull’Appennino, in particolare a L’Aquila, Potenza e Campobasso. Lo zero termico sarà intorno ai 4400 metri sulle Alpi, che saranno caratterizzate anche da alcuni temporali di calore con la pioggia che cadrà su gran parte dei ghiacciai. La quota dello zero termico sarà invece intorno ai 4800 metri tra la Sardegna e il medio Tirreno. Anche a Nord-Ovest le temperature saranno al di sopra della media, con picchi di 12°c più alti del normale e di 10°C al Centro-Nord.

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Riccardo Tombolini