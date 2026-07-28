Il calciomercato romanista ha finalmente preso il via. Ieri sera è arrivato alla stazione Termini Santiago Castro, il primo colpo ufficiale dell’era D’Amico, accolto da circa 200 tifosi. Sicuramente un ottimo acquisto, anche in virtù del doppio impegno della Roma nell’Europa dei grandi, ma ora serve assolutamente un esterno. Il primo nome sul taccuino del ds giallorosso è quello di Nusa, norvegese in forza al Lipsia sul quale da Trigoria hanno messo gli occhi addosso da tempo. La Roma ha fretta di chiudere, venerdì la squadra partirà per il Galles per la seconda parte del ritiro e per allora Gasperini vorrà avere a disposizione almeno un altro giocatore. Il Lipsia non ha però intenzione di indietreggiare sulle richieste, dunque se D’Amico vorrà chiudere al più presto il colpo dovrà garantire ai tedeschi 60 milioni di euro. La cifra rimane proibitiva per i giallorossi, che però ci vogliono provare fino all’ultimo e hanno fissato la deadline per la fine di questa settimana.

Gli altri nomi

Gasperini punta dunque agli esterni d’attacco. Se non. dovesse decollare la trattativa con Nusa, D’Amico ha pronti sul suo taccuino altri nomi per far felice l’allenatore di Grugliasco. A Trigoria piace molto Bahoya dell’Eintracht Francoforte, giocatore classe 2005 che i tedeschi valutano 25-30 milioni di euro, cifra decisamente alla portata dei giallorossi. Nella lista dei nomi è presente anche Endrick, e in questo senso risulterebbe fondamentale l’aiuto di Mourinho, che renderebbe tutto più facile alla sua ex squadra se aprisse al prestito del proprio tesserato. Più indietro resistono le candidature di Moreira, Adingra e Leweling.

I profili scartati

La Roma aveva effettuato dei sondaggi anche per Ezzalzouli del Betis Siviglia e per Schade del Brentford, ma entrambi i giocatori costano troppo. Nei giorni scorsi è stato addirittura offerto Lang ai giallorossi, che però hanno declinato l’offerta in quanto il profilo del giocatore non convince Gasperini, che preferirebbe Martinelli. Proprio il brasiliano ha però uno stipendio attuale di 11 milioni, cifra impossibile da garantirgli. Difficile anche Leao, il quale futuro sembra dover essere in Turchia.

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Riccardo Tombolini