I Riformisti del Partito Democratico promuovono il seguente manifesto, aperto alla adesione di tutti coloro che intendono sostenere le forze di opposizione israeliane in vista delle elezioni del 27 ottobre.

Tra poche settimane si svolgeranno in Israele le più importanti elezioni politiche dalla sua fondazione. A tre anni dal massacro del 7 ottobre, e nel pieno di una guerra che da allora si è progressivamente allargata a tutto il Vicino Oriente, rischiando di precipitare in eventi bellici dagli esiti catastrofici. Come dichiarato dagli stessi leader dell’opposizione israeliana, nelle elezioni non sono in gioco soltanto gli equilibri parlamentari, ma la natura e l’identità stessa di Israele, una società profondamente lacerata e scossa dalle politiche violente e razziste del governo Netanyahu.

L’annuncio del governo israeliano di voler legalizzare tutti gli insediamenti irregolari in Cisgiordania, accompagnando la legalizzazione con un largo dispiegamento militare, segna un ulteriore passo nella direzione di una annessione della Cisgiordania che renderebbe impossibile dar vita ad uno Stato palestinese accanto allo Stato di Israele. Contemporaneamente permane drammatica la situazione a Gaza, dove il Piano Trump rivela tutta la sua inefficacia, Hamas rifiuta il disarmo, l’autorità palestinese indipendente creata per assumere la gestione della Striscia è del tutto impossibilitata ad agire. E il governo israeliano prosegue nella sua politica aggressiva e disumana nei confronti della popolazione palestinese che continua a vivere in condizioni di privazioni e umiliante precarietà.

In questo scenario gli esiti elettorali in Israele possono segnare la sconfitta dell’avventurismo suprematista del governo Netanyahu e della destra israeliana. Ma di qui ad allora è necessaria – come richiedono anche le organizzazioni democratiche e pacifiste israeliane – una forte e immediata pressione internazionale sul governo Netanyahu per bloccarne le decisioni sulla Cisgiordania, reprimendo l’azione devastante e violenta dei coloni. Così come è necessario una immediata rimozione degli ostacoli imposti dal governo Netanyahu all’ingresso nella striscia di Gaza di tutto ciò che è necessario alla vita quotidiana della popolazione.

Di fronte a tutto ciò la comunità internazionale non può essere silente, ma ha il dovere di agire. All’Unione europea – primo partner commerciale di Israele – chiediamo di agire con determinazione utilizzando tutti gli strumenti concreti di pressione, sospendendo accordi di collaborazione fino a che non vi siano significativi mutamenti della politica israeliana in Cisgiordania e a Gaza.

Al governo italiano rinnoviamo la richiesta di uscire da semplici dichiarazioni di principio, manifestando invece con fermezza la richiesta al governo Netanyahu di non continuare ad assumere decisioni in contrasto con il diritto internazionale e che comprometterebbero una soluzione di pace che, insieme alla sicurezza di Israele, assicuri al popolo palestinese il diritto ad una propria patria.

Parimenti è dovere e responsabilità di ogni democratico sostenere le forze di opposizione israeliane il cui successo è la condizione per liberare il Paese dalla destra razzista e aprire la strada ad una soluzione politica della crisi. E come dirigenti del Partito Democratico sentiamo di dover esprimere vicinanza e sostegno ai partiti israeliani che si stanno battendo per realizzare con le prossime elezioni una svolta. Per Israele, per la Palestina e il futuro del Medio Oriente.

Hanno firmato, tra gli altri:

Alfredo Bazoli

Michele Bianco

Lorenza Bonaccorsi

Graziano Delrio

Piero Fassino

Emanuele Fiano

Giorgio Gori

Lorenzo Guerini

Claudia Mancina

Lia Quartapelle

Filippo Sensi

Walter Verini

Sandra Zampa

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Redazione