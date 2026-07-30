Dopo le scottanti delusioni del primo mese di mercato, Tony D’Amico sta continuando a lavorare sottotraccia. Santiago Castro è infatti stato un colpo a sorpresa, chiuso in poco tempo, con il giocatore che si trova già tra giorni nella Capitale in attesa della firma sul contratto.

Calciomercato Roma, per la fascia spunta Read: offerti 25 milioni al Feyenoord

Ora è tempo di pensare alle fasce, vero problema della Roma, e per il ruolo il neo ds giallorosso ha messo questa mattina 25 milioni di euro sul piatto per Givairo Read, esterno destro del Feyenoord sul quale c’è però la forte concorrenza del Nottingham Forest. Il classe 2006 olandese è in grado di giocare su entrambe le fasce, risultando così esattamente il profilo che serve a Gasperini, che sugli esterni ha i giocatori contati. Si attendono sviluppi.

Chi è Givairo Read, obiettivo di mercato della Roma

Il giovane talento del Feyenoord è nato ad Amsterdam nel 2005 ed è esploso in quest’ultima stagione in Eredivisie sotto la guida di Robin van Persie. Per lui 16 presenze condite da un goal e tre assist. Profilo ideale per il gioco di Gasperini, può giocare su entrambe le fasce ed è abile sia in fase difensiva che in quella offensiva, qualità che gli hanno attribuito paragoni con Denzel Dumfries.

L’unico dubbio sul calciatore riguarda la tenuta fisica non eccellente, dato che nella stagione appena conclusa ha rimediato due lesioni consecutive ai flessori della coscia che lo hanno costretto a stare lontano dai campi per oltre tre mesi. Prima dell’infortunio il ragazzo aveva gli occhi addosso anche del Bayern Monaco, che poi ha rallentato proprio a causa dei problemi riscontrati dal classe 2006. Read sembra ora aver recuperato bene, e ha ricominciato ad avere più di una richiesta dal mercato europeo.

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Riccardo Tombolini