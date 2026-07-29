Si chiama John Galantic e a detta dei Friedkin è “romanista da sempre”. Viene presentato così il nuovo CEO della Roma, in passato già membro del consiglio di amministrazione giallorosso e anche della Ferrari. Nato a Boston nel 1961, cittadino americano e svizzero di origini italiane, parla fluentemente la nostra lingua. Ha conseguito un BA presso la Tufts University e un MBA presso la Harvard Business School.

John Galantic: con Chanel ha moltiplicato le vendite per 7 volte. In Tod’s ha sostituito Della Valle

Ha iniziato la sua carriera presso P&G in Italia, per poi guidare alcune delle più importanti aziende globali ai massimi livelli. Prima dell’approdo in Chanel, ha lavorato anche presso Glaxo SmithKline, sul versante del marketing globale, e come presidente di Coty Americas in Coty Beauty. Oltre che di quello di Ferrari, è membro anche del board di Bacardi Limited dal 2011 ed è partner del fondo Advent International. Nella presentazione che il Gruppo Tod’s – azienda di cui era stato nominato CEO nel settembre 2024 sostituendo Della Valle – si legge che nei suoi 16 anni precedenti di lavoro presso Chanel ha portato l’azienda ad incrementare le vendite di sette volte, fino a raggiungere i 20 miliardi di dollari e, come membro del Consiglio di Amministrazione di Chanel Ltd., ha contribuito in modo determinante allo sviluppo del modello di governance della società. Galantic aveva poi lasciato Tod’s per tornare negli Stati Uniti per motivi personali legati alla sua famiglia. Con un occhio particolare al marketing e fortemente voluto dai Friedkin, si occuperà di seguire la Roma in un anno particolare come quello del centenario. Da neofita del calcio italiano, dovrà velocizzare anche le pratiche burocratiche che rallentano le operazioni a Trigoria, a cominciare dal mercato e dal rinnovo contrattuale del suo capitano (vero), Lorenzo Pellegrini: senza squadra dallo scorso 30 giugno.

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Luca Frasacco