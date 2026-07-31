Si è scaldato il mercato della Roma. Dopo il colpo che ha portato Santiago Castro a vestire in giallorosso, a Trigoria è in dirittura d’arrivo anche il difensore greco Konstantinos Koulierakis, che firmerà il contratto nei prossimi giorni. Nel frattempo, Tony D’Amico continua a lavorare in gran segreto per regalare a Gasperini l’esterno che aveva chiesto da tempo. Da giorni il ds della Roma ha messo gli occhi su Givairo Read del Feyenoord, e la buona notizia è che l’esterno olandese ha aperto alla cessione: “Se l’opportunità si dovesse presentare in un club che mi piace, sarei pronto, bisogna sempre avere fiducia in sé stessi. Ora sono di nuovo in forma, mi sento forte fisicamente e mentalmente e il passo successivo è quello di mostrarlo sul campo. Questo è il mio obiettivo principale per questa stagione. Ho sperimentato sulla mia pelle quanto facilmente le cose possano andare male nel calcio“.

Blitz a Rotterdam

La Roma è pronta a mandare degli incaricati a Rotterdam per concludere rapidamente l’affare ad una cifra che si aggira intorno ai 25 milioni di euro. I giallorossi sono intenzionati a battere la concorrenza, dato che sul giocatore si è fiondato forte anche il Nottingham Forest.

L’intreccio con Soulé

In un certo senso, lo sblocco della trattativa per portare Read nella Capitale passa anche da Matias Soulé. La partenza dell’argentino alla volta di Milano (o per qualche altra destinazione) garantirebbe alla Roma quella plusvalenza necessaria per potersi permettere il colpo con più leggerezza. In caso di partenza dell’esterno destro (andrebbe via per circa 40 milioni) potrebbero sbloccarsi anche più piste, in particolare quelle che porterebbero a Mastantuono (messo fuori rosa dal Real Madrid) ed Endrick. Insomma, le prossime mosse di mercato dei giallorossi potrebbero passare anche da Soulé, nel frattempo Tony D’Amico continua a lavorare senza sosta.

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Riccardo Tombolini