Girava in auto con sua moglie e il figlio neonato di 5 mesi, probabilmente per eludere i controlli, e una volta individuato l’auto giusta, scendeva dalla sua vettura e si metteva all’opera, steso in strada, alla ricerca di palladio dalle marmitte.

E’ quanto accertato dai carabinieri della stazione di Mugnano di Napoli, comune a nord del capoluogo partenopeo. L’uomo è stato intercettato la scorsa notte, poco dopo le 3, lungo via Montale – la parallela poco distante la centralissima via Napoli –.

Qui i militari dell’Arma hanno notano un uomo a terra. Stava smontando la marmitta di un’utilitaria parcheggiata davanti a un condominio. Bloccato e arrestato, Giovanni Zinno, 32enne napoletano già noto alle forze dell’ordine, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio.

Pochi secondi dopo averlo bloccato, i carabinieri hanno realizzato che poco distante c’era la vettura del 32enne con all’interno la moglie e il neonato, in giro con lui nonostante l’orario e il gelo notturno.

