“Saranno circa cento i giovani provenienti da tutta Italia a partecipare alla seconda edizione di Next Gen. È un numero che ci rende orgogliosi, ma soprattutto rappresenta un segnale importante: c’è una generazione che non si rassegna all’antipolitica e che vuole contribuire con idee, competenze e partecipazione”. Cosi Enzo Maraio, segretario nazionale Avanti Psi lancia l’evento socialista.

“Da Vieste – spiega – vogliamo costruire proposte concrete da mettere a disposizione del centrosinistra e del Paese. Non porteremo lamentele o rivendicazioni di parte, ma idee. Alla Schlein, a Conte, a tutta la coalizione, porteremo un contributo di idee, partendo dai nostri ragazzi. La politica deve tornare ad avere il coraggio di governare i grandi processi economici globali senza cadere in battaglie ideologiche. Serve pragmatismo, serve riformismo, serve la capacità di coniugare crescita economica e giustizia sociale”.

“Per questo – prosegue – discuteremo anche di fiscalità e di redistribuzione della ricchezza. Pensiamo che i grandi colossi del web debbano contribuire in maniera più equa ai sistemi economici nei quali producono profitti. Così come riteniamo giusto aprire una riflessione seria sul tema degli extraprofitti, a partire da quelli registrati dal sistema bancario negli ultimi anni, serve utilizzarli per finanziare mutui per le giovani coppie. Non si tratta di demonizzare chi fa impresa o chi produce utili, ma di affermare un principio di equilibrio: nei momenti straordinari, una parte dei benefici deve essere restituita alla collettività attraverso investimenti, servizi e opportunità per i cittadini”. “Next Gen nasce proprio per questo: formare una nuova classe dirigente capace di affrontare la complessità, superare gli slogan e costruire soluzioni. Dal Gargano vogliamo lanciare un messaggio al centrosinistra: il futuro non si costruisce inseguendo le polemiche quotidiane, ma elaborando una visione credibile del Paese e investendo sulle nuove generazioni” conclude.

© Riproduzione riservata

Redazione