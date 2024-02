L’indiscrezione era arrivata ieri mattina, Matteo Renzi lascerà la direzione de Il Riformista nelle prossime settimane. Poi la conferma con una nota di Italia Viva. Oggi è arrivato il primo commento del diretto interessato che ha anche confermato il suo successore alla guida del giornale.

La nota di Italia Viva

“Dal 1 marzo Matteo Renzi lascerà la direzione de Il Riformista per dedicarsi a tempo pieno alla campagna elettorale. La decisione era stata comunicata all’editore, al fine di potersi dedicare alla campagna per le elezioni europee che lo vedranno candidato in tutte le circoscrizioni” è il contenuto della nota formale dell’ufficio stampa di Italia Viva.

Renzi lascia il Riformista, il commento

“Nelle prossime settimane lascerò la guida de Il Riformista, al termine dell’anno di direzione che avevo assunto lo scorso aprile. È stata un’esperienza bellissima. Sono molto contento anche dei risultati: rispetto alla gestione precedente abbiamo aumentato le copie vendute, gli abbonamenti, la pubblicità. Dunque: bellissima esperienza, sono molto felice del lavoro che abbiamo fatto”, lo ha detto Matteo Renzi nella sua Enews. Poi il leader di Italia Viva ha confermato il suo successore alla guida del giornale: “Un grande abbraccio a un signor professionista quale Alessandro Barbano, raffinata penna garantista e già direttore de ‘Il Mattino’, che prenderà il mio posto nelle prossime settimane”.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Sebastiani