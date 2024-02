Le parole di Donald Trump sul rapporto che egli intende instaurare tra gli Stati Uniti e l’Europa sui temi della difesa sono state lette da molti osservatori come la solita esagerazione del 45° Presidente USA. E sicuramente dire “Incoraggio la Russia a invadere i Paesi della Nato che non spendono il 2% e annuncio che noi come americani nel caso non interverremo” è una iperbole provocatoria ovviamente insopportabile per i cultori del Patto Atlantico.

Ma anziché scandalizzarsi i leader europei farebbero bene a svegliarsi. Perché la minaccia di Trump può apparire uno spot elettorale ma è molto più seria di quello che sembra. Serve adesso l’esercito europeo, ora o mai più. Perché se davanti a questo nuovo disordine globale noi continuiamo a fischiettare facendo finta di nulla, l’Europa diventerà solo un bel ricordo. Col suo modo di fare spiccio e grossolano Trump ha in realtà posto gli europei davanti a un bivio: giocare da protagonisti o restare alla finestra.

La battaglia per l’esercito europeo è una di quelle sfide che fa tremare i polsi. Ma è su temi come questi che dovremmo conoscere le opinioni dei candidati, su queste idee e non sulla simpatia o sul carattere. Io penso che la politica di difesa comune sia una priorità, oggi più che mai. E siamo gli unici a dirlo, a voce alta. E senza paura. Esercito europeo, elezione diretta del Presidente della commissione, superamento del diritto di veto, stato di diritto, politiche culturali, sostenibilità ambientale senza ideologismo: è di questo che intendo parlare, non di altro.

Matteo Renzi

