Salvatore Casella è morto prematuramente ma ha lasciato un segno in tutti quelli che lo hanno conosciuto, soprattutto tra gli abitanti di Ponticelli, il quartiere in cui viveva. Dopo l’annuncio della sua morte sui social una pioggia di commenti e ricordi hanno inondato il gruppo Facebook di Ponticelli, segno che quel giovane che se ne è andato troppo presto ha lasciato una traccia forte nel cuore di tutti.

“Salvio ha avuto una luce sempre accesa negli occhi, la si vedeva subito. Quel sorriso sempre aperto era un soggiorno pulito in cui faceva accomodare tutti. Col tempo è rimasto così, con quella ironia buona e pulita che ti insegna a giocare dei problemi, dei difetti, delle altalene della vita”. Così scrive su facebook la cugina Matilde Pizzo nel suo accorato ricordo.

“E nel tempo quella luce nei suoi occhi si è ingrandita sempre più e ha continuato ad accogliere e a circondare i suoi affetti, i suoi amici, la sua famiglia. È sempre stato un pacione, uno che i piaceri se li godeva: il cibo, l’amore, i desideri. Ha saputo rassicurare gli animi sempre, anche quando era in diritto lui di aver paura”.

“Penso che, in questi 14 anni di vita che ha avuto dalla prima volta che ha vinto lui, abbia vissuto più che poteva rendendo ogni istante della sua vita unico e felice anche per le persone che hanno avuto la fortuna di poter condividere con lui un pezzo del proprio cuore”.

“Questo vuoto che abbiamo dentro non potrà mai essere colmato , speriamo che dov’è adesso sia felice. Avrà sempre un posto speciale nei nostri cuori, sarà sempre: marito, figlio, fratello, nipote, cugino, amico e non lo dimenticheremo mai, continueremo a volergli bene e a cercarlo, come lui sicuramente farà con noi, sapendo che un giorno lo rincontreremo e faremo una grande festa tutti insieme. In attesa di rivederlo ricordiamolo con la sua allegria. Lui sarà sempre amato, ha ancora tanto da insegnarci… Grazie di tutto combattente dal cuore d’oro”.

