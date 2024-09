Victor Osimhen non ripartirà né dalla Premier League, né dal campionato francese, tantomeno dalla ricca e triste Saudi League. Il pallone d’oro d’Africa ripartirà nientepopodimeno dall’affascinante campionato turco. Sempre più vicino il passaggio in prestito al Galatasaray dove gioca l’ex Napoli Dries “Ciro” Mertens. Una possibile svolta sul futuro immediato dell’attaccante nigeriano, passato dalle stelle alle stelle nel giro di pochi mesi, potrebbe arrivare nelle prossime ore perché il calciomercato in Turchia è ancora aperto e chiuderà il prossimo 13 settembre.

Osimhen verso la Turchia: i dettagli

Dopo il ‘no’ del presidente azzurro Aurelio De Laurentiis ai poco più di 65 milioni offerti dai sauditi dell’Al-Ahli a fronte di una clausola di 130 milioni di euro (mentre Osimhen e Calenda già pregustavano il ricco ingaggio da 30 milioni di euro a stagione per i prossimi quattro anni, con tanto di clausola per un ritorno in Europa che non prevedeva una percentuale per il club azzurro), a farsi avanti in queste ore è stato il club turco (che dovrà rinunciare a Mauro Icardi, out per infortunio fino a fine ottobre).

Osimhen al Galatasaray: ingaggio pagato dai turchi

Galatasary disposto a pagare lo stipendio dell’attaccante nigeriano fino al prossimo 30 giugno 2025 (si tratterebbe di circa 9 milioni di euro rispetto agli 11 totali di ingaggio). De Laurentiis avrebbe dato l’ok all’operazione anche se in queste ore si sta discutendo sulle cifre che il Galatasaray immetterà nelle casse azzurre oltre al pagamento dell’ingaggio di Osimhen.

Osimhen e l’Europa League sexy

Si tratterà infatti di un prestito oneroso (forse 4-5 milioni di euro) con Osimhen che potrebbe presto tornare in campo nel sempre affascinante campionato turco dove inizierà a vedere con occhi diversi anche l’Europa League. Altro che Champions (dove sognava di giocare ancora una volta). Nella principale competizione europea il Galatasaray è stato eliminato dai modesti svizzeri dello Young Boys. Dopo la mazzata di pochi giorni fa, quando le valigie del pallone d’oro africano e del suo agente erano pronte e dirette verso l’Arabia Saudita, Istanbul rappresenta la nuova terra promessa.

Giovanni Pisano

© Riproduzione riservata

Ciro Cuozzo