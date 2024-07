Ad annunciarlo la bandiera verde esposta fuori dal Palazzo Pubblico in piazza del Campo. Rinviato a domani il Palio di Siena. Il Comune ha deciso di posticipare la corsa a causa della pioggia che si è abbattuta sulla piazza durante le fasi della mossa. Tuttavia, alle 20 era tornato il sereno, suscitando lamentele tra il pubblico per la “troppa fretta” nel prendere la decisione. Decisiva è stata una nube che si era profilata minacciosa durante il corteo storico ha rovinato i piani delle numerose persone radunate in piazza per assistere alla carriera dedicata alla Madonna di Provenzano, venuta fuori dopo quindici minuti dall’uscita dei cavalli e dei fantini dall’Entrone del Palazzo Pubblico,

La carriera del 2 luglio è stata quindi rinviata a domani alle 19:00, mantenendo lo stesso ordine di ingresso ai canapi: Pantera, Montone, Nicchio, Giraffa, Civetta, Leocorno, Bruco, Oca, Onda e Lupa di rincorsa. L’ordine ai canapi aveva creato una mossa complessa a causa della vicinanza delle coppie di rivali: Valdimontone era in seconda posizione e Nicchio in terza, con Civetta in quinta e Leocorno in sesta. La configurazione ha causato numerosi scontri, tanto che il mossiere ha dovuto far uscire le contrade per quattro volte, un evento che non accadeva dal 1956. Domani non si terrà invece nuovamente il corteo storico che oggi è iniziato e si è concluso regolarmente prima della pioggia

Due anni fa l’ultimo rinvio

Tra i presenti c’erano molte personalità di spicco come Giambruno, ex compagno della premier Giorgia Meloni, il ministro dello Sport Andrea Abodi e il presidente di Sport e Salute Marco Mezzaroma. Gianna Nannini ha inviato un messaggio di entusiasmo: “Che bella Siena in festa”. L’ultimo rinvio per pioggia era avvenuto nell’agosto di due anni fa. Sulla città, affollata di turisti da ogni parte del mondo e d’Italia, è calata la sera con un velo di tristezza.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco