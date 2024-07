Arriva una nuova soluzione per Dazn, un nuovo abbonamento disponibile da ieri, primo luglio dedicato soltanto agli amanti del calcio che non hanno intenzione di abbonarsi al prezzo pieno della piattaforma streaming. Includerà non solo il campionato italiano, ma anche quelli stranieri e si chiama Goal Pass, che per 13,99 euro al mese (o 129 euro l’anno con pagamento anticipato, e quindi 10,75 al mese) permetterà di vedere le tre partite di Serie A che sono in co-esclusiva con Sky, ma anche i match della Liga spagnola, il meglio del campionato portoghese e il calcio femminile della Uefa Women’s Champions League. Il Goal Pass includerà anche gli highlights, e permetterà di guardare Dazn in contemporanea i contenuti su due dispositivi se connessi alla stessa rete internet. Un’offerta low-cost simile a quella che propone Now tv, che ad una cifra poco superiore offre anche una selezione di altri sport.

La piattaforma streaming continuerà a trasmettere la Serie A anche nelle prossime stagioni, avendo acquisito i diritti per tutte le partite del nostro campionato nel quinquennio 2024-2029. Dieci partite a giornata: sette in esclusiva e tre in co-esclusiva con Sky.

Soltanto poche settimane fa gli utenti si erano lamentati per il nuovo aumento dei prezzi dell’offerta standard e plus. Il piano Dazn Standard è quello che fa guardare le partite e gli eventi sportivi live, in diretta e on demand, in contemporanea su due dispositivi diversi basta che siano connessi alla stessa rete internet domestica. Di dispositivi se ne possono registrare fino a sei. E sono tre le modalità di pagamento a disposizione: un’unica soluzione annuale che sale a 359 euro (cioè 29,92 al mese), annuale ma con pagamento mensile dilazionato a 34,99 euro al mese, o mensile non vincolato a 40,99 euro.

Mentre il piano Dazn Plus che permette di guardare tutti gli eventi sportivi anche in contemporanea su due dispositivi da reti domestiche differenti. Di dispositivi se ne possono registrare fino a sette in questo caso. L’abbonamento annuale in unica soluzione passa a 599 euro, mentre il mensile a 59,99 euro. C’è anche l’offerta Star per chi vuole guardare gli sport che non siano calcio, in promozione a 8,99 euro al mese per un anno senza vincoli fino al 26 maggio, per poi passare a 11,99 euro al mese quando scade l’offerta.