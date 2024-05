Dazn continua ad aumentare i prezzi. Non sembra esserci fine all’incremento dei costi per avere un abbonamento di Dazn, la piattaforma che permette di vedere (soprattutto) le partite di calcio italiano ed europeo. Con la nuova stagione in arrivo la società di streaming ha deciso di aumentare nuovamente (dopo il rialzo di gennaio) i prezzi di abbonamenti e listini, anche per chi è già cliente. Come successo già nei mesi scorsi. Le mail per avvertire sono già iniziate ad arrivare agli utenti.

Aumento costi Dazn: le nuove tariffe, gli abbonamenti

Per chi è già iscritto si tratta di un aumento minore, ma pur sempre un aumento. Il piano Dazn Standard è quello che fa guardare le partite e gli eventi sportivi live, in diretta e on demand, in contemporanea su due dispositivi diversi basta che siano connessi alla stessa rete internet domestica. Di dispositivi se ne possono registrare fino a sei. E sono tre le modalità di pagamento a disposizione: un’unica soluzione annuale che sale a 359 euro (cioè 29,92 al mese), annuale ma con pagamento mensile dilazionato a 34,99 euro al mese, o mensile non vincolato a 40,99 euro.

Poi c’è il piano Dazn Plus che permette di guardare tutti gli eventi sportivi anche in contemporanea su due dispositivi da reti domestiche differenti. Di dispositivi se ne possono registrare fino a sette in questo caso. L’abbonamento annuale in unica soluzione passa a 599 euro, mentre il mensile a 59,99 euro.

C’è anche l’offerta Star per chi vuole guardare gli sport che non siano calcio, in promozione a 8,99 euro al mese per un anno senza vincoli fino al 26 maggio, per poi passare a 11,99 euro al mese quando scade l’offerta.

Aumento costi Dazn, la protesta

“Siamo ancora qui a denunciare l’ennesimo aumento dei prezzi degli abbonamenti Dazn che colpisce duramente i consumatori italiani. Nonostante i precedenti rincari di gennaio, che avevano già visto un incremento del 20%, ora Dazn propone ulteriori aumenti senza alcun miglioramento effettivo nei servizi offerti”. Ad affermarlo è Martina Donini, presidente nazionale di Udicon (Unione per la difesa dei Consumatori). “Gli abbonati che avevano scelto il piano Dazn Plus con pagamento in un’unica soluzione stanno ricevendo email con la comunicazione di un aumento da 539 euro a 599 euro all’anno, un incremento di oltre il 10%. Chi preferisce il pagamento dilazionato mensilmente, invece, si trova ora a pagare 59,99 euro al mese rispetto ai 49,99 euro di gennaio, un aumento che supera il 20% rispetto allo scorso anno. Inoltre, gli utenti che si abbonano tramite il Play Store vedono i costi ulteriormente aggravati, con il piano Dazn Plus che raggiunge i 69,99 euro al mese”, aggiunge Donini.

“Dazn giustifica questi aumenti parlando di nuove offerte e contenuti come la trasmissione della Volleyball Nations League e la copertura delle Olimpiadi di Parigi 2024. Tuttavia, queste aggiunte non compensano la mancanza di miglioramenti nella qualità del servizio di streaming delle partite di calcio, che rimane insufficiente. I consumatori pagano di più, ma i problemi tecnici e i disservizi persistono”, conclude la presidente di Udicon.

Redazione

Luca Sebastiani