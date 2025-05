Ha accoltellato la moglie in casa, davanti ai figli piccoli, poi è fuggito in auto ed è morto in un incidente stradale in seguito ad uno scontro frontale tra la sua auto e un camion. E’ quanto successo poco dopo le 8 di venerdì 2 maggio a San Secondo Parmense, comune in provincia di Parma.

Secondo una prima ricostruzione l’aggressione sarebbe scattata al culmine di una lite con l’uomo, 53 anni, che ha accoltellato la consorte, 48enne, in più parti del corpo. La donna è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Maggiore della città ducale.

A lanciare l’allarme sarebbero stati i figli di 6 e 8 anni, usciti di casa gridando aiuto. Sono stati i vicini, nello specifico una donna, a chiamare l’intervento del 118 e delle forze dell’ordine dopo aver trovato in casa la donna agonizzante (il marito era già scappato). Sul posto sono intervenuti poco dopo i carabinieri e un’ambulanza.

Durante la fuga in auto, l’uomo, intorno alle 8.45, avrebbe invaso la carreggiata opposta scontrandosi con un camion sulla statale provinciale 10. Nello schianto l’uomo è morto sul colpo, le due persone a bordo del mezzo pesante sono rimaste ferite in modo grave e trasportate al Maggiore di Parma. I soccorritori del 118 sono stati aiutati dai vigili del fuoco perché uno dei due feriti era rimasto incastrato all’interno del camion.

La dinamica dell’incidente è in via di ricostruzione da parte della polizia municipale che non esclude un gesto estremo dell’uomo. La coppia inoltre ha altri due figli, adolescenti, che in precedenza erano usciti di casa per andare a scuola.

