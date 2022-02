Pestato a morte in casa. Secondo i primi rilievi presumibilmente nella notte tra lunedì 21 febbraio e martedì 22. Tonino Porcu, 78 anni, pensionato, è stato ucciso barbaramente nella sua abitazione a Ghilarza, in provincia di Oristano. Disposta sul cadavere l’autopsia, che dovrebbe tenersi domani. Sull’omicidio indagano i carabinieri.

Il delitto in via Regina Elena del comune sardo. Porcu era un allevatore in pensione. Le tumefazioni riscontrate sul volto sarebbero riconducibili a un’aggressione brutale, consumatasi a mani nude o tramite un oggetto contundente. Il corpo è stato ritrovato steso sul letto in camera, il volto tumefatto dai colpi. Da chiarire se la morte sia arrivata direttamente a causa delle ferite o per un infarto a seguito dell’aggressione. La vittima era cardiopatica.

Il corpo, riporta l’Ansa, è stato scoperto ieri notte quando la donna che aiutava il 78enne a tenere la casa pulita e il nipote sono entrati in casa allertati dai vicini: non si avevano notizie di Porcu da lunedì sera. L’ultima volta era stato visto anche dal fratello. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 e i carabinieri cui sono seguiti i rilievi degli specialisti del Ris. L’area è stata transennata. Tutti i vicini e i conoscenti più stretti della vittima saranno interrogati. Non risultano esserci telecamere nella zona.

La pista più accreditata al momento è quella della rapina culminata nella sanguinosa tragedia. L’abitazione infatti è stata trovata in totale disordine, messa a soqquadro, presumibilmente per la ricerca di contanti e oggetti di valore. Forse l’anziano aveva colto sul fatto i ladri oppure è stato svegliato mentre dormiva.

L’uomo in passato viveva in un’altra casa che era stata incendiata da ignoti. Non è esclusa quindi, secondo Lapresse, l’ipotesi della vendetta. Porcu era molto conosciuto in paese (di circa quattromila abitanti) noto per il suo carattere gioviale. Nessuna traccia al momento dei banditi che avrebbero compiuto l’operazione. A terra, nell’abitazione in cui sono state rinvenute abbondanti tracce di sangue, trovati anche dei capelli lunghi. Sul luogo del delitto sono intervenuti anche il medico legale Roberto Demontis e il pm Marco De Crescenzo.

Vito Califano Giornalista. Ha studiato Scienze della Comunicazione. Specializzazione in editoria. Scrive principalmente di cronaca, spettacoli e sport occasionalmente. Appassionato di televisione e teatro.

