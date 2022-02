Dopo aver sfiorato la vittoria ad ‘Amici 20’ ed aver trionfato agli MTV Europe Music Award come miglior artista italiano, AKA7even è pronto a conquistare anche il teatro Ariston. Il giovanissimo rapper, 21 anni, è all’esordio al Festival di Sanremo dove porterà il brano ‘Perfetta così’.

Luca Marzano, questo il suo vero nome, porta al Festival anche un nome d’arte decisamente curioso e particolare, frutto anche di una storia personale molto dolorosa.

Ultimo di una famiglia con ben 5 figli, condivide la passione con la musica col fratello Domenico. Il debutto nel mondo della musica arriva da giovanissimo, nel 2017, quando a soli 17 anni prende parte al talent show ‘X Factor’ ma viene eliminato durante la fase dei bootcamp. Da lì inizia la sua carriera, producendo un EP di debutto col suo nome anagrafico. Nel 2020 pubblicato musica con lo pseudonimo di AKA7even e nello stesso anno partecipa alla ventesima edizione di ‘Amici di Maria De Filippi’, venendo selezionato per partecipare alla fase serale della trasmissione ed accedendo alla finale finendo col piazzarsi secondo nella categoria canto, alle spalle di Sangiovanni.

È proprio mentre è tra i partecipanti di ‘Amici’ che Luca spiega la nascita del suo nome d’arte: il tutto è legato alla grave encefalite che da bambino gli ha provocato crisi epilettiche e il coma per una settimana. “Ho vissuto insieme alla mia famiglia un periodo d’inferno. Una settimana sul letto di ospedale con un’altissima possibilità che non mi svegliassi”, era stata la spiegazione del giovane rapper.

Da lì dunque la decisione di utilizzare un particolare nome d’arte: “Aka” è infatti una espressione inglese che sta per “also know as”, ovvero “anche conosciuto come”. Il “7even” indica invece quello che Luca considera “il numero della mia vita, visto che a 7 anni sono stato in coma per 7 giorni e 7 sono le vite dei gatti”.

Fabio Calcagni Napoletano, classe 1987, laureato in Lettere: vive di politica e basket.

© Riproduzione riservata

Fabio Calcagni