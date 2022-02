Sul palco del Teatro Ariston di Sanremo salirà come AKA7even, nella vita di tutti i giorni è Luca Marzano. Dopo il successo e la notorietà ottenuto grazie alla partecipazione ad ‘Amici 20’, il giovane cantante di Vico Equense, in provincia di Napoli, è pronto per la sua prima partecipazione al Festival in programma dal primo al 5 febbraio.

All’Ariston AKA7even, 21 anni, porterà il brano ‘Perfetta così’. “Vado a Sanremo per lanciare un messaggio, sentivo di avere il brano giusto e il messaggio giusto e che Sanremo fosse il posto giusto per lanciarlo”, spiega l’ex concorrente di ‘Amici’ all’Agi. Al contrario di quanto si potrebbe immaginare dal nome, il brano che porterà all’Ariston potrebbe sembrare una conversazione con una donna, mentre in realtà è un dialogo con sé stessi.

“Il brano rappresenta un po’ quella che è la mia storia, un’esperienza vissuta sulla mia pelle, il fatto di non riuscire ad accettarmi, non riuscire ad amarmi, stavo in contrasto con me stesso, era una lotta infinita. Pian piano però ho fatto si che questa lotta finisse e riuscissi ad accettarmi, con l’aiuto delle persone al mio fianco, con l’esperienza accumulata“, racconta infatti Luca.

Quanto alla passione per la musica Luca, l’ultimo di una famiglia con ben 5 figli, l’ha condivisa col fratello Domenico. Intervistato da La Repubblica, Marzano ha citato The Weeknd, Bruno Mars e Justin Bieber come fonti d’ispirazione musicale.

Il debutto nel mondo della musica arriva da giovanissimo, nel 2017, quando a soli 17 anni prende parte al talent show ‘X Factor’ ma viene eliminato durante la fase dei bootcamp. Da lì inizia la sua carriera, producendo un EP di debutto col suo nome anagrafico. Nel 2020 pubblicato musica con lo pseudonimo di AKA7even e nello stesso anno partecipa alla ventesima edizione di ‘Amici di Maria De Filippi’, venendo selezionato per partecipare alla fase serale della trasmissione ed accedendo alla finale finendo col piazzarsi secondo nella categoria canto, alle spalle di Sangiovanni.

Nel maggio del 2021 esce il suo disco d’esordio eponimo, trainato dal singolo di successo ‘Loca’. Un vero e proprio trionfo che gli permette di ricevere a novembre l’MTV Europe Music Award al miglior artista italiano a Budapest, in Ungheria.

Il giovane cantante aveva anche ‘agitato le acque’ del pre-Festival comunicando lo scorso 17 gennaio la positività al Covid-19: “Ciao a tutti, – aveva scritto Twitter – Volevo comunicarvi che a seguito di un tampone molecolare sono risultato positivo al Covid-19. Fortunatamente sto bene, non ho sintomi e altrettanto chi mi sta vicino. Abbiate cura di voi stessi e restate in guardia. Vi abbraccio forte! A presto”. Fortunatamente per lui, AKA7Even si è negativizzato, non rischiando così la partecipazione a Sanremo.

Testo di ‘Perfetta così’ di AKA7Even

Non ti ho cercata mai

Inaspettata ma

Tu sei per me

Lo spazio che nel tempo

Non mi ha fatto sentire solo

Eri così fragile che

Avevi paura di me

Di te, di noi

Ma cosa vuoi dirmi con i tuoi silenzi?

Non vedi che sei bella bella bella cosìSei perfetta così così così così

Nei tuoi difetti

Nelle imperfezioni

Baby giuro che tu sei perfetta così

E sorridi

Perché quando lo fai tu mi uccidi

I tuoi occhi il tuo corpo i vestiti

Quelli miei che indossavi

Così con te avevi una parte di me

Mi hai insegnato a lottare anche quando la voglia di piangere mi soffocava

Sei la prima persona a cui sono mancato, che anche a me mancava

Su di me c’è il tuo profumo

Su di te c’è il mio respiro

Mi togli il fiato e poi ti dico

Sei bella così così così

Nei tuoi difetti

Nelle imperfezioni

Baby giuro che tu sei perfetta così

Ooh ooh ooh ooh (ooh ooh ooh ooh)

Mi piaci sì quando ti guardiNon è facile specchiarsi e mettersi alla prova

Mi piaci sì quando mi parli

Perché ogni tua parola è perfetta così

Così così così

Nei tuoi difetti

Nelle imperfezioni

Baby giuro che tu sei perfetta così

Sei perfetta così

Nei tuoi difetti

Nelle imperfezioni

Baby giuro che tu sei perfetta così

Sei perfetta così

