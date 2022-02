Hanno fatto coppia fissa per un anno, dal 2009 al 2010, facendo sognare i rispettivi fan. Cesare Cremonini e Malika Ayane insieme hanno anche realizzato un brano, ‘Hello!’, inserito nella raccolta di successi 1999-2010 The Greatest Hits del cantautore bolognese. A quasi 12 anni all’addio, oggi tra loro c’è amicizia e un rapporto sereno. Ma perché i due artisti si sono lasciati?

A parlare della rottura, alcuni anni dopo, è stata Malika Ayane in un’intervista rilasciata al settimanale Oggi.

Cesare Cremonini e Malika Ayane, i motivi della rottura

“Un giorno ci siamo guardati e ci siamo chiesti dove saremmo andati a finire” ha raccontato nel 2013 la cantautrice. Per poi aggiungere: “Ho già una figlia di sette anni, non potevo permettermi un fidanzato bambino. E quando è uscita la notizia del mio matrimonio, Cesare ha reagito appunto come un bambino. È finito tutto, meno la stima e l’amicizia.” Malika Ayane, dopo la rottura con l‘ex Lunapop, nel 2011 ha sposato, con una cerimonia celebrata prima a Las Vegas e poi in Italia, Federico Brugia. Matrimonio naufragato cinque anni dopo, nel 2016.

Le parole non proprio lusinghiere nei confronti dell’ex fidanzato non sono però piaciute ai fan di Cesare, che l’hanno criticata sui social. Attacchi a cui lei ha replicato, correggendo il tiro e con un pizzico di ironia, tramite un post su Facebook: “Non ho mai pensato che Cesare fosse un bambino, è un uomo stupendo, che continuo a stimare, e per questo siamo rimasti uniti nel tempo … questo sì che è vero! Se ci siamo lasciati è perché lui era per Lennon e io per McCartney, perché diceva che quando guido non ho il senso della destra, perché una volta ha abbinato le righe bianche e blu ai bermuda finestrati e perché una volta ho chiamato ‘gnocco fritto’ la crescentina”.

Dal canto suo, Cremonini aveva replicato con un tweet alle dichiarazioni della ex: “Ahahah, un po’ di leggera verità non guasta mai!”

Cesare e Malika oggi

I due artisti hanno mantenuto un rapporto di stima reciproca e affetto. Tanto che il cantautore ha dedicato alla collega ed ex fidanzata un tweet in occasione dell’uscita del suo ultimo album, Malifesto, a marzo 2021: “So come lavori @malikayane. Come vivi la tua musica. Come l’hai incontrata. Il valore che riconosci a quella degli altri. Oggi è uscito il tuo nuovo album #Malifesto. È un lavoro bellissimo, immediato, pop. Il tuo più bello.”

Cesare Cremonini, classe 1980, che sta per uscire con il suo nuovo album La ragazza del futuro dopo tre anni di attesa, è felicemente fidanzato con Martina Margaret Maggiore, 21 anni, studentessa universitaria a cui il cantautore ha dedicato il brano ‘Giovane stupida’.

Malika Ayane, 38 anni, mamma di Mia, avuta dal primo compagno, dopo la fine del legame con Federico Brugia ha ritrovato la felicità in amore accanto al manager Claudio Fratini, con cui è fidanzata dal 2018.

Redazione

© Riproduzione riservata

Mariangela Celiberti