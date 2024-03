Dalle 16 di martedì 5 marzo migliaia di utenti stanno riscontrando problemi di accesso agli account Meta di Facebook e Instagram. Logout forzati con chi ha provato o sta provando ad accedere nuovamente che viene rimpallato dal sistema. Su Facebook se si prova a entrare appare l’avviso: “Si è verificato un errore imprevisto, prova a effettuare nuovamente l’accesso”.

Anche il servizio con Sms di conferma è in tilt e al momento è impossibile accedere agli account di Meta. Meno gravi i problemi segnalati dagli utenti di Instagram, secondo cui il feed non si carica e le storie non sono visibili (ma non a tutti). Secondo Netblocks si stanno riscontrando disservizi anche su Messenger, con gli utenti che segnalano interruzioni in più paesi.

Il blocco di Facebook e Instagram si sta verificando a livello globale. “Siamo consapevoli che le persone hanno problemi di accesso ai nostri servizi”, ha dichiarato Andy Stone, portavoce di Meta, su X (già Twitter). “Ci stiamo lavorando”. Citata dal WSJ, Downdetector, piattaforma che monitora il funzionamento dei siti, oltre 500.000 utenti hanno segnalato interruzioni di servizio su Facebook. Anche circa 77.000 utenti di Instagram e 12.000 di Messenger.

Numerose le denunce degli utenti su X, dove si è già diffuso l’hashtag #facebookdown e #instagramdown, c’è chi segnala il disservizio e chi, invece, si scatena con meme, anche su Mark Zuckerberg, già diventati virali. Inizialmente c’era chi temeva un’azione di hacker o di essere stato bannato da Meta. “Ho temuto che mi avessero hackerato l’account ma a quanto pare siamo tutti nella stessa situazione” commenta un utente. Non funziona neanche Threads, la nuova app di Meta, da poco arrivata in Italia, una versione di Twiter by Zuckerberg.

L’unica app regolare di Meta sembra essere al momento quella di messagistica Whatsapp. Un disservizio accolto con ironia da Elon Musk, proprietario di X.

