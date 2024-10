A Sorrento va in scena il glamour per la due giorni di eventi legati al cinema e all’audiovisivo nel week end del 25 e 26 ottobre. Si parte venerdì 25 ottobre al Teatro Tasso (ore 18) con la serata di consegna dei premi “M2 Filming Experience”, spin off internazionale prodotto dal Premio Penisola Sorrentina, verso il trentennale 2025. Il premio speciale sarà consegnato all’attrice Anna Foglietta.

Una manifestazione che lancia e introduce le iniziative in programma il giorno successivo nella 29esima edizione del Premio Penisola Sorrentina, evento di promozione cinematografica inserito nel Piano Cinema della Film Commission Regione Campania. Nell’ambito delle manifestazioni che saranno ospitati in diversi siti della cittadina costiera, alle ore 11, nei saloni del Museo Correale, è in programma “Meet & Talk”, rubrica di approfondimento dedicata all’industria cinematografica e al mondo della recitazione. Sul “set” si alterneranno, in due plot, Pier Paolo Mocci (Fortune Italia) in dialogo con Luigi Lonigro (direttore di 01 Distribution Rai Cinema) e l’attore Francesco Branchetti, che dialogherà con il collega Luca Ward.

Il celebre doppiatore di Russel Crowe ne “Il Gladiatore” ritirerà dalle mani del sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, un riconoscimento speciale nel corso dell’“anteprima Premio” che, alle ore 18, aprirà al Teatro Tasso lo show di consegna dei premiati di quest’anno. “Condividere la cultura: è questo il concept che ha ispirato l’organizzazione per caratterizzare l’edizione 2024 del prestigioso premio che si appresta a festeggiare nel 2025 il trentennale della sua istituzione”, dichiara il sindaco di Sorrento Massimo Coppola.

Questi i nomi degli altri vincitori della 29esima edizione del “Penisola Sorrentina”: Luca Manfredi (premio regia tv per il biopic: “Come è umano lui”, dedicato alla figura di Paolo Villaggio); Pippo Balistreri (premio Casa Sanremo Off per il direttore di palco del Festival di Sanremo, in occasione dei 70 anni della televisione italiana); Nadia Rinaldi (premio personaggio femminile); Maurizio Mattioli (premio Dino Verde per la comicità); Luigi Lonigro, 01 Distribution Rai Cinema (premio per la distribuzione Fortune Italia Entertainment); Mario Venuti (premio alla carriera Lino Trezza). Momento clou la consegna di un tributo ad Ornella Muti, diva del cinema italiano che, nel corso dell’evento di premiazione, porterà in scena un brevissimo estratto dal recital: “Passioni ribelli”, spettacolo scritto per lei da Vincenzo Iannone, in cui l’attrice (che ha lavorato al cinema al fianco di registi come Damiano Damiani, Mario Monicelli, Marco Ferreri) dà voce alle più influenti scrittrici latino americane, da Teresa Willms Montt a Gabriela Mistral, poetessa vincitrice del Nobel.

“Un innesto vitale di mondi diversi eppure destinati ad incontrarsi, anche grazie alla poesia: questo è il leit motiv della 29esima edizione che, guardando al 2025 per celebrare i 30 anni della propria vita, intende recuperare radici letterarie, declinandole e contaminandole con il linguaggio e la narrazione offerti dalla settima arte”, afferma il direttore artistico Mario Esposito, che condurrà il galà di premiazione insieme con la madrina Francesca Cavallin.

