Una sorpresa che non lo è. Il Csm, il Consiglio superiore della magistratura, va in frantumi sulla nomina del nuovo procuratore capo di Milano, erede di Francesco Greco. La Commissione Direttivi ha proposto infatti tre candidature alternative per guidare la procura più importante d’Italia: si tratta del procuratore generale di Firenze Marcello Viola, il procuratore di Bologna Giuseppe Amato e il procuratore aggiunto di Milano Maurizio Romanelli.

Il più votato è stato Viola, già tra i candidati per la procura di Roma: il Pg di Firenze ha ottenuto il sostegno del consigliere indipendente Sebastiano Ardita e del togato di Magistratura Indipendente Antonio D’Amato. Romanelli e Amato hanno invece ricevuto un voto a testa: il primo è stato proposto dalla consigliera di Area Alessandra Dal Moro, il secondo dal togato di Unicost Michele Ciambellini. Astenuti invece i consiglieri laici Fulvio Gigliotti, del Movimento 5 Stelle e Alessio Lanzi di Forza Italia.

Dopo il deposito delle motivazioni delle proposte di nomina e il parere della ministra della Giustizia Marta Cartabia sui candidati, toccherà dunque al plenum del Consiglio superiore della magistratura sbrogliare la matassa e decidere sull’erede di Greco al Palazzo di giustizia di Milano.

Una poltrona che scotta

L’incarico di procuratore capo di Milano ‘scotta’. La guerra intestina scoppiata all’interno della Procura, messa sottosopra dopo lo scoppiare dello scandalo Eni-Amara e loggia Ungheria, ha avuto effetti clamorosi anche a livello giudiziario: attualmente sono sotto inchiesta per la vicenda Eni i due procuratori aggiunti Fabio De Pasquale e Laura Pedio, e i due sostituti procuratori Paolo Storari e Sergio Spadaro, quest’ultimo ‘volato’ alla procura europea.

L’obiettivo del Consiglio superiore della magistratura è di nominare il nuovo procuratore capo entro aprile, quando l’attuale reggente Riccardo Targetti andrà in pensione, evitando così di dover affidare la poltrona ad un secondo facente funzione.

