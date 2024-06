Presto si avrà conferma dei programmi tv che andranno in onda sulla Rai in autunno e nell’inverno prossimi. I palinsesti televisivi dei canali generalisti e specializzati sono stati illustrati nel consiglio di amministrazione della Rai. A informare di quanto successo oggi a Roma è stata una nota di viale Mazzini. Nella seduta del cda, presieduto da Roberto Sergio, come consigliere anziano, visto un impedimento per la presidente Marinella Soldi, l’ad – insieme al direttore Distribuzione Stefano Coletta – ha presentato programmi e relativi conduttori, che saranno poi resi noti agli investitori pubblicitari e alla stampa il prossimo 19 luglio a Napoli.

Quali saranno i programmi Rai in tv tra autunno e inverno

La notizia è che sembrerebbero confermati tutti i programmi più importanti dell’Intrattenimento. In merito a quelli dell’Approfondimento, invece, ci sono conferme e nuovi ingressi o ritorni. Francesco Giorgino è confermato su Rai1 il lunedì, mentre Bruno Vespa passa dal martedì al giovedì sempre sul primo canale. E sempre il giovedì, ma su Rai3, ci sarà ‘Splendida cornice’ di Geppi Cucciari. Sul Tre ci sarà poi Federica Sciarelli con ‘Chi l’ha visto?’ il mercoledì, Salvo Sottile con ‘FarWest’ il venerdì e la domenica spazio a Sigfrido Ranucci con ‘Report’.

La novità principale riguarda Massimo Giletti, pronto a tornare in pianta stabile in Rai. Dopo lo speciale di martedì sera su Ustica, che ha registrato uno share dell’8,1% e 1.277.000 spettatori, verosimilmente sarà trovato spazio per l’ex volto di La7 il lunedì. Mentre il martedì dovrebbe essere previsto ‘Amore criminale’ con Veronica Pivetti, e in seconda serata il possibile progetto di Maria Latella alla conduzione.

E in prima serata, ma il sabato, andrà il programma del giornalista Peter Gomez, ‘La confessione’, per quattro puntate. Invece ‘Chesarà…’ chiude dopo la controversia sulla partecipazione del monologo di Antonio Scurati, con Serena Bortone che tornerà al daytime.

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Sebastiani