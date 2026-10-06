“Primum vivere deinde philosophari”, recita una celebre citazione latina (atttribuita a Hobbes). “Primum vivere”, cioè impedire a Giorgia Meloni di vincere le elezioni e salire al Quirinale. “Deinde philosophari”, ovvero raggiunto questo obiettivo, si riapriranno i giochi. In estrema sintesi, è questo il senso della linea tracciata da Matteo Renzi nella quattordicesima edizione della Leopolda. A questo punto, una domanda sorge spontanea: il suo mansueto apparentamento col populismo è apparente, è solo tattica, mentre la “politica delle mani libere” è la vera strategia?

Renzi ha rovesciato il tavolo

Se è così, difficilmente il combinato disposto delle due cose piacerà agli alleati del campo largo. È vero: non senza l’arguzia di cui è provvisto, Renzi ha rovesciato il tavolo. È stato lui che ha chiesto a Conte di garantire il rispetto dei patti, ossia che in caso di parità nel voto pur di governare non li tradisca, con il trasformismo che gli è congeniale, magari consegnando a Salvini il Viminale e a Vannacci il ministero degli Esteri. A parere di chi scrive, non è uno scenario fantascientifico. Tanto più che l’antimelonismo come unico cemento di una coalizione contraddittoria e eterogenea è destinato a sgretolarsi al primo soffio di vento contrario. E non saranno certo le primarie, una felice invenzione che risale all’epoca dell’Ulivo, a scongiurare questo rischio.

Le primarie

In passato hanno avuto un successo notevole, poiché sono state l’unico mezzo a disposizione degli elettori del centrosinistra per far sentire la loro voce. Sono esposte, però, a una non trascurabile controindicazione. Possono infatti degenerare in una esperienza di tipo qualunquistico o -addirittura- “plebeo”. Da linfa della democrazia diretta possono trasformarsi, come è accaduto in più di una circostanza, in una “agorà” manipolata da demagoghi. Probabilmente, quando sono state decise, non se ne sono intuiti tutti gli esiti virtuali. Compreso quello -paradossale- che, per avere più partecipazione e per contare di più, si finisce con l’essere utilizzati come truppe di manovra per scopi non sempre edificanti. Non fortuitamente uno dei due candidati alla leadership della “Alleanza per la Costituzione” non intende rinunciarvi.

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Michele Magno