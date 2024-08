Trentasei squadre in una formula nuovissima, inedita non solo per il torneo ma per tutto il calcio europeo. Nasce oggi la nuova Champions League in un triennio, quello 2024/27 in cui sono validi gli attuali contratti televisivi (in Italia su Sky e Amazon e in chiaro su Nove), che garantirà spettacolo fin dalle prime partite.

Il regolamento

Nella nuova Champions League, ogni squadra disputerà almeno otto partite. La classifica è a girone unico. Le squadre sono divise in quattro fasce, ogni squadra giocherà 8 incontri contro 8 avversarie diverse, due per ogni fascia di merito, quattro in casa, quattro in trasferta. Le prime 8 classificate si qualificheranno direttamente per gli ottavi di finale. Da lì il via a nuovi sorteggi per l’accoppiamento del tabellone finale.

Il sorteggio, le avversarie di tutte le italiane

L’Inter giocherà contro RB Lipsia, Arsenal, Stella Rossa e Monaco in casa, mentre Manchester City, Bayer Leverkusen, Young Boys e Sparta Praga in trasferta; La Juventus giocherà contro Manchester City (casa), RB Lipsia (fuori), Benfica (casa), Bruges (fuori), PSV (casa), Lille (fuori), Stoccarda (casa) e Aston Villa (fuori); L’Atalanta campione in carica di Europa League giocherà contro Real Madrid (casa), Barcellona (fuori), Arsenal (casa), Shakthar (fuori), Celtic (casa), Young Boys (fuori), Sturm Graz (casa) e Stoccarda (fuori); il Milan affronterà Liverpool (casa), Real Madrid (fuori), Club Brugge (casa), Leverkusen (fuori), Stella Rossa (casa), Dinamo Zagabria (fuori), Girona (casa) e Slovan Bratislava (fuori); il Bologna affronterà Borussia Dortmund (casa), Liverpool (fuori), Shakhtar (casa), Benfica (fuori), Lille (casa), Sporting CP (fuori), Monaco (in casa) e Aston Villa (fuori).

Champions League 2024/2025, quando si gioca

La Champions League prenderà il via con la prima giornata dal 17 al 19 settembre 2024. La seconda giornata si svolgerà l’1 e il 2 ottobre, mentre la terza è prevista per il 22 e 23 ottobre. Si proseguirà con la quarta giornata il 5 e 6 novembre, seguita dalla quinta il 26 e 27 novembre. La sesta giornata si terrà il 10 e 11 dicembre, e dopo la pausa natalizia, la competizione riprenderà con la settima giornata il 21 e 22 gennaio 2025. L’ottava giornata è fissata per il 29 gennaio 2025.

