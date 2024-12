Slovacchia, Irlanda del Nord e Lussemburgo, oppure Norvegia, Israele, Estonia, Moldavia. L’Italia ha ottime opportunità per tornare a sognare una Coppa del Mondo dopo due edizioni passate sul divano. A Zurigo si è svolto il sorteggio per stabilire i gironi di qualificazione all’edizione del 2026, che si terrà negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. Le Nazionali europee coinvolte sono 54, ma solo 16 di loro otterranno un posto per il torneo, che vedrà la partecipazione complessiva di 48 squadre, un aumento rispetto alle 32 delle edizioni precedenti. Nonostante l’espansione del format, l’Europa è il continente che registra il minor incremento proporzionale nel numero di squadre qualificate (+16). Le selezioni sono state suddivise in 12 gironi: sei composti da cinque squadre e altri sei da quattro squadre. Le vincitrici di ciascun girone si qualificheranno direttamente per il Mondiale.

Gli ultimi quattro posti, per completare la rose delle 16, saranno assegnati attraverso un sistema di playoff. A contenderseli saranno le 12 squadre seconde classificate nei gironi, insieme a quattro squadre provenienti dalla Nations League non qualificate dai gruppi, eventualità su cui l’Italia non potrà contare essendo arrivata seconda, e dunque qualificatasi. I playoff saranno articolati in quattro percorsi, ognuno composto da due semifinali e una finale e le vincitrici di ciascun percorso otterranno il pass per il Mondiale 2026.

Mondiale 2026, due possibili gironi per l’Italia

C’è infine il capitolo Nations League, la competizione che in attesa di eleggere un vincitore, determinerà anche il percorso nel cammino di qualificazione. Le 8 squadre che si sfideranno ai quarti di Nations (il 20 e 23 marzo 2025) sono infatti inserite in due gruppi “sospesi”, uno per la vincente e uno per la perdente dei quarti. In tal senso, per gli azzurri, sarà determinante la sfida di andata e ritorno contro la Germania. Da qui le due possibilità di finire in un gruppo di qualificazione A (dove andrà a finire la vincente) o nel gruppo I (dove finirà la sconfitta).

Gruppo A: VINCENTE Germania-Italia, Slovacchia, Irlanda del Nord, Lussemburgo.

Gruppo I: PERDENTE Germania-Italia, Norvegia, Israele, Estonia, Moldavia.

L’Italia, che ha già fallito la qualificazione alle ultime due edizioni (Mondiali 2018 e 2022), non può permettersi un altro passo falso. Tra le curiosità confermata l’esclusione della Russia per aver provocato il conflitto in Ucraina.

Tutti gli altri gruppi

Gruppo B: Svizzera, Svezia, Slovenia, Kosovo

Gruppo C: Perdente Portogallo-Danimarca, Grecia, Scozia, Bielorussia

Gruppo D: Vincente Francia-Croazia, Ucraina, Islanda, Azerbaigian

Gruppo E: Vincente Spagna-Olanda, Turchia, Georgia, Bulgaria

Gruppo F: Vincente Portogallo-Danimarca, Ungheria, Irlanda, Armenia

Gruppo G: Perdente Spagna-Olanda, Polonia, Finlandia, Lituania, Malta

Gruppo H: Austria, Romania, Bosnia, Cipro, San Marino

Gruppo J: Belgio, Galles, Macedonia del Nord, Kazakistan, Liechtenstein

Gruppo K: Inghilterra, Serbia, Albania, Lettonia, Andorra

Gruppo L: Perdente Francia-Croazia, Repubblica Ceca, Montenegro, Far Oer, Gibilterra

Redazione

© Riproduzione riservata

Luca Frasacco