Tragedia nel Land tedesco della Bassa Sassonia, dove in una sparatoria avvenuta intorno alle 3:30 di questa notte sono morte quattro persone. La polizia è intervenuta tempestivamente alle prime ore di oggi, in risposta a una segnalazione proveniente da un’abitazione a Scheeßel, luogo dell’omicidio insieme ad un’altra abitazione a Bothel, nel distretto di Rotenburg anche se secondo la polizia non è ancora chiaro se esista un collegamento tra le due scene del crimine.

Le vittime

Gli agenti hanno prontamente assicurato l’area e hanno eseguito un intervento decisivo nell’edificio dove secondo le autorità, si registravano “diverse vittime”. Tra loro c’era anche cui un bambino. Stando al quotidiano “Bild”, le vittime sono l’ex compagna del presunto omicida, un bambino, il partner della donna e sua madre. Il movente rimane da chiarire.

Il militare si è consegnato

All’alba è stato annunciato che il presunto responsabile si è consegnato ed è stato arrestato, rivelando di essere un membro delle forze armate tedesche (Bundeswehr), si trovava in forza al 91mo battaglione cacciatori. La polizia sta effettuando perquisizioni all’interno della caserma del reparto, visto che nel suo veicolo erano stati trovati esplosivi e munizioni.

In aggiornamento

