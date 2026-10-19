Riguardo alla strage del 2 agosto 1980 alla stazione ferroviaria di Bologna, uno dei punti più critici è che non si sa a chi appartenesse una porzione facciale facente parte dei reperti. In questi giorni, la Corte d’Appello sta decidendo se accogliere o respingere la richiesta di poter eseguire ulteriori esami peritali al fine di scoprirlo presentata, sotto forma di incidente di esecuzione, dagli avvocati di uno dei condannati, il fascista Gilberto Cavallini.

La questione ha due aspetti: uno giuridico, di carattere procedurale, e uno fattuale. Sul piano giuridico l’incidente di esecuzione, a rigore, attiene alle dure condizioni detentive nelle quali Cavallini sta scontando la pena, piuttosto che alla valutazione delle sue responsabilità; sul piano fattuale, le nuove operazioni peritali potrebbero confermare che morirono 85 persone oppure dimostrare che i decessi furono 86. Se fosse vera quest’ultima ipotesi, si aprirebbero scenari diversi dalla ricostruzione elaborata dalla magistratura. Fino al 2019, l’autorità giudiziaria aveva dato credito alla tesi che la porzione facciale fosse della giovane Maria Fresu, una delle vittime accertate. Tale versione è stata però contraddetta dagli esami del DNA, metodologia di indagine che non era stata ancora inventata all’epoca in cui il reperto era stato ritenuto della Fresu: il lembo deve essere di un’altra donna. Si noti che l’identificazione nella Fresu appariva piuttosto strana già prima che il DNA la smentisse. Infatti, i gruppi sanguigni non coincidevano; l’ostacolo era stato superato grazie alla stravagante teoria della “secrezione paradossa”, secondo cui la vittima manifestava nei tessuti e nei fluidi un gruppo sanguigno differente da quello reale del proprio organismo. Il lettore provi a parlare di “secrezione paradossa” con qualche medico, e vedrà le reazioni…

A seguito della novità emersa nel 2019, i legali dell’allora imputato Cavallini chiesero ripetutamente ai giudici che stavano processando il loro assistito di disporre i test genetici idonei a stabilire se quel resto umano fosse di un’altra fra le 85 vittime note, oppure di una sconosciuta. Si sarebbe trattato di comparare il DNA del brandello con quello dei familiari viventi delle poche altre vittime che ebbero danni al cranio, al massimo sette. Numerosi osservatori si unirono alla richiesta. Il genetista Emiliano Giardina dichiarò che l’effettuazione dei test sarebbe stata rapida e avrebbe comportato una spesa di poche migliaia di euro, cioè un’inezia in confronto ai tempi e ai costi processuali accumulatisi dal 1980 ai giorni nostri. Tuttavia, l’Associazione dei Familiari delle Vittime, che secondo logica dovrebbe essere più interessata di chiunque altro a sapere se vi sia stata una vittima numero 86, ignorata per decenni, si oppose: «riteniamo che si cerchi di reintrodurre la pista palestinese», c’è «necessità di proteggere i risultati giudiziari, faticosamente raggiunti», affermano oggi i suoi avvocati, e il presidente, Paolo Lambertini, sospetta che si voglia aiutare Cavallini affinché lui, per riconoscenza, non faccia rivelazioni compromettenti. La Corte ipotizzò «una discontinuità nella catena di conservazione e consegna dei reperti», -ma il problema non è tanto quello, bensì il dubbio che anche un solo frammento dei resti umani appartenga a persona diversa dalle 85 vittime sicure- e rigettò la richiesta di altre ricerche genetiche, argomentando che essa avrebbe portato «comunque a un binario morto». La Cassazione avallò le sentenze.

Chiaramente, da una comparazione tra i DNA, la difesa di un condannato con sentenza definitiva non avrebbe niente da perdere e tutto da guadagnare; qualora il reperto facciale risultasse riconducibile a una vittima già censita non cambierebbe nulla per Cavallini, mentre in caso contrario sarebbe d’obbligo indagare sulla vittima numero 86 la quale, in teoria, potrebbe essere stata esecutrice dell’attentato. La ricerca di verità e giustizia va messa al di sopra degli interessi rispettivi di accusa e difesa, perché è interesse di tutti. Mediante incidente di esecuzione o in altro modo, occorre trovare una strada per accertare di chi fossero quei resti umani tuttora misteriosi.

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Vladimiro Satta