Prima avrebbe ucciso la moglie, strangolandola. Poi si sarebbe ucciso, impiccandosi in giardino. A Tuoro sul Trasimeno, in provincia di Perugia, il cadavere di un uomo e di una donna sono stati ritrovati nella serata di ieri. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sanitari. Non c’è stato nulla da fare per entrambe le vittime. La pista al momento più quotata è quella dell’omicidio-suicidio.

La ricostruzione è riportata da giornali, media locali e anche dall’Ansa. A far scattare l’allarme una persona che aveva visto il corpo dell’uomo in giardino. I militari intervenuti sul posto insieme con i sanitari del 118 hanno trovato all’interno della casa il cadavere della donna. Le indagini inizialmente sono state a tutto campo. I segni ritrovati sul collo della donna hanno infine indirizzato gli inquirenti sulla pista dell’omicidio suicidio.

La donna aveva poco meno di 60 anni. Il medico legale ha riscontrato sul suo collo segni “compatibili con lo strangolamento”. Ancora da chiarire quando si sarebbero consumati i fatti, forse nei giorni scorsi, prima di ieri. Solanto l’autopsia potrà chiarire questo aspetto. Le indagini sono condotte dai Carabinieri di Perugia. La casa si trova lungo la via di accesso al borgo lacustre.

Secondo quanto scrive l’Ansa l’uomo, di una decina di anni più anziano della moglie, avrebbe lasciato un biglietto per dare spiegazione dell’accaduto. I militari continuano con le indagini anche raccogliendo testimonianze.

