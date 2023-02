A scoprire la tragedia a Oristano, nella frazione di Silì, in Sardegna, un passante che ha visto un corpo agonizzante per strada e ha fatto scattare l’allarme. Un donna avrebbe ucciso la figlia di 13 anni e poi si sarebbe lanciata dalla finestra di casa sua, dal primo piano, provando a togliersi la vita. È stata soccorsa e trasportata in ospedale a Sassari con l’elicottero del servizio 118. Le sue condizioni sono molto gravi.

La donna si chiama Monica Vinci, ha 52 anni. La ragazzina si chiamava Chiara Carta e ne aveva 13. Le due vivevano insieme in un appartamento al primo piano del palazzo dove si è consumata la tragedia. La donna era seperata dall’ex marito. Erano le 14:30 di oggi pomeriggio quando un passante, ha ricostruito l’Ansa, ha fatto scattare l’allarme: ha visto in via Risorgimento il corpo di Vinci disteso a terra, per strada.

L’uomo, un agente della Polizia locale, a quel punto è intervenuto sul posto, è entrato in casa e ha trovato la 14enne morta: il cadavere è stato ritrovato in bagno con evidenti ferite da arma da taglio. Da ricostruire la dinamica e il movente dell’accaduto: al momento le forze dell’ordine e le agenzie propendono per il tentato omicidio-suicidio ma saranno le indagini a chiarire la tragica vicenda. Sul posto è arrivata subito un’ambulanza del 118 e il capo della Squadra Mobile di Oristano Samuele Cabitzosu oltre al pm di Oristano Valerio Bagattini.

Vito Califano Giornalista. Ha studiato Scienze della Comunicazione. Specializzazione in editoria. Scrive principalmente di cronaca, spettacoli e sport occasionalmente. Appassionato di televisione e teatro.

