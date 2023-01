Salvatore e Giuseppina. Il corpo del primo ritrovato in strada, senza vita. Quello della seconda a letto, morta anche lei. È la tragedia dei due conviventi che secondo le prime informazioni condividevano un appartamento nel quartiere di Poggioreale, a Napoli.

Sul posto, in via Luigi Landolfi, sono intervenuti intorno alle 18:15 i carabinieri della compagnia di Poggioreale e quelli del nucleo radiomobile di Napoli. Hanno trovato il corpo dell’uomo. A terra, in strada. “Sembrerebbe essersi lanciato da una finestra dell’appartamento”, hanno fatto sapere.

La donna invece era in casa. Sul corpo, ritrovato senza vita a letto, alcune ferite: l’ipotesi è che sia stata colpita alla testa da un oggetto non ancora individuato. Di primo acchito le forze dell’ordine non hanno escluso l’ipotesi di omicidio-suicidio. Niente di comprovato, le indagini sono in corso per accertare la dinamica dei fatti.

Le vittime si chiamavano Salvatore Maddaluno, nato a Napoli nel 1947, e Giuseppina Faiella, nata a Napoli nel 1926. Non avevano figli. Le loro salme saranno sequestrate per gli esami autoptici. Sul posto sono intervenuti il medico legale e il pm Monica Campese. I rilievi sono ancora in corso. Sul posto è intervenuta la sezione investigazioni scientifiche del Nucleo Investigativo di Napoli.

Vito Califano Giornalista. Ha studiato Scienze della Comunicazione. Specializzazione in editoria. Scrive principalmente di cronaca, spettacoli e sport occasionalmente. Appassionato di televisione e teatro.

