Fabrizio Vallo è stato freddato, crivellato da cinque colpi d’arma da fuoco sull’uscio di casa, in via del Sommergibile. Si torna a sparare a Ostia, sul litorale romano, e a morire sotto i colpi di arma da fuoco è un pregiudicato di 48 anni, Fabrizio Vallo. La dinamica sembra ricalcare quella dell’agguato criminale, dell’esecuzione.

Vallo si trovava nell’androne del palazzo dove viveva. La zona è nota alle cronache per essere fortino dei clan Spada e Fasciani. Il 48enne è stato colpito al volto e all’addome, proiettili esplosi a breve distanza. L’omicidio si è consumato nella tarda serata di ieri. Nessuno dei residenti ha visto o sentito nulla.

La vittima aveva precedenti, era un ex sorvegliato speciale e aveva trascorso diversi periodi in carcere per rapine ai danni dei commercianti della zona. Il luogo dell’agguato riporta alla memoria il duplice omicidio, del novembre 2011, di Giovanni Galleoni detto “Baficchio” e Francesco Antonini, “Sorcanera”, che segnò l’ascesa del clan Spada. Ad appena 300 metri di distanza.

