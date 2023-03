Quando sul posto sono arrivati soccorsi e forze dell’ordine non c’era già più nulla da fare. Due coniugi di 60 anni sono stati trovati morti, uccisi a colpi di pistola nella loro abitazione a Lumellogno, una frazione di Novara.

La prima ipotesi avanzata da chi sta indagando è quella di un omicidio-suicidio. Non ci sarebbero però idee chiare sul movente che avrebbe spinto al gesto. I coniugi avevano 66 e 65 anni. Ritrovato morto, ucciso, anche il cane della coppia.

Lui era pensionato, aveva lavorato all’ospedale maggiore di Novara. Sono stati ritrovati senza vita nell’appartamento in via Bonfantini. L’arma del delitto, scrive l’Ansa, potrebbe essere una carabina. Un colpo fatale per ognuna delle vittime.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 e il personale della Questura che conduce le indagini. Non si è potuto fare altro che constatare il decesso della coppia.

Vito Califano Giornalista. Ha studiato Scienze della Comunicazione. Specializzazione in editoria. Scrive principalmente di cronaca, spettacoli e sport occasionalmente. Appassionato di televisione e teatro.

© Riproduzione riservata

Vito Califano