Sono almeno sei le persone uccise, otto quelle ferite, in un centro commerciale di Sydney, in Australia, in seguito ad un attacco che ha visto protagonista almeno un uomo, armato di coltello, poi ucciso dalla polizia. Attacco avvenuto nel pomeriggio di sabato 13 aprile nel centro commerciale Westfield di Bondi Junctions. La tv australiana Abc fa riferimento alla possibilità che vi possano essere due aggressori, con la polizia adesso sulle trecce del secondo uomo entrato in azione.

Tre le persone ferite anche un neonato e la sua mamma. Uno degli otto feriti sarebbe in gravi condizioni. Il centro commerciale è stato chiuso e la polizia ha invitato le persone a evitare la zona. Testimoni oculari spiegano che sul posto si è scatenato il panico, con le persone presenti che correvano per mettersi in salvo e la polizia che cercava di mettere in sicurezza l’area. Diverse persone si sono rifugiate in un supermercato, dove sono rimaste per circa un’ora.

Dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza è stato immortalato un uomo che correva per il centro commerciale con un grosso coltello e persone ferite stese sul pavimento, altre, compresi tanti bambini, in fuga.

Non è ancora chiara la matrice dell’attacco.

