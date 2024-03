La storia di Giuseppina Molari sta facendo il giro del web. Lei, 103 anni, è stata fermata lunedì scorso dai carabinieri di Bondeno, in provincia di Ferrara, rea di essere alla guida della sua auto con la patente scaduta e senza assicurazione. Una situazione non a norma di legge che è costata a Giuseppina Molari il sequestro dell’auto.

Giuseppina stava tornando dal torneo di burraco all’1 di notte

La signora Giuseppina aveva trascorso una serata in compagnia delle amiche alla Casa Operaia di Bondeno per giocare a burraco, la sua grande passione, e stava tornando a Vigarano Pieve. Tuttavia deve aver perso il senso dell’orientamento e non riusciva più a trovare la strada di casa. Un passante ha notato che la donna, a bordo della sua Fiat Panda, stava compiendo manovre pericolose mentre procedeva in piazza della Repubblica e così ha chiamato le forze dell’ordine che hanno fermato l’anziana. Una volta scoperto che la sua patente era scaduta da due anni e che era senza assicurazione, non hanno potuto fare altro che applicare la legge e multarla.

La signora Giuseppina non vuole rinunciare alla sua indipendenza, ma chi le rinnoverà la patente?

Intervistata da TgR Emilia Romagna, si è mostrata arzilla e combattiva, annunciando che prenderà il motorino perché non vuole rinunciare alla sua indipendenza. L’anziana ha raccontato di non essersi mai sposata, ma di essere stata fidanzata con un uomo per 7 anni. Ha poi preferito chiudere la storia perché non aveva intenzione di mantenere un uomo che non voleva lavorare.

Giuseppina al momento si sposterà in bicicletta

Ha raccontato col sorriso sulle labbra la vicenda della multa, ma ha “assolto” i carabinieri che sono stati buoni con lei. Al momento si sposterà in bicicletta e non la spaventano i 20 minuti di pedalata che deve fare per raggiungere le sue amiche e scatenarsi alle partite di burraco, in attesa di prendere un motorino.

