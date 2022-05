Ferrovie dello Stato premia la ricerca contro i tumori femminili. Proprio oggi, nell’ambito della Race for the cure, Luca Torchia, chief communication officer di FS Italiane ha consegnato il premio FS per la ricerca scientifica ad Alba di Leone e a Chiara Naro, ricercatrici della Fondazione Policlinico Universitario Gemelli Irccs Roma, da anni impegnate nello studio dei tumori del seno. La partnership con la Race for the Cure 2022, l’iniziativa promossa dall’associazione no profit Komen Italia, impegnata nella lotta ai tumori al seno e nelle campagne di prevenzione rivolte alle donne che vivono in condizione di fragilità sociale, conferma dunque l’impegno del gruppo sui temi della prevenzione e della responsabilità sociale d’impresa, al fianco di importanti manifestazioni dedicate alla sostenibilità sociale e alla salute.

“Il gruppo FS Italiane sostiene con entusiasmo questa iniziativa, esempio virtuoso di come le aziende possono contribuire positivamente alla diffusione della cultura della prevenzione”, spiega Torchia. Che aggiunge: “Per rafforzare ulteriormente il nostro impegno al fianco di Race for the Cure e dell’Associazione Susan G. Komen Italia abbiamo deciso di istituire il Premio FS per la ricerca scientifica. La tutela del benessere e della salute, a iniziare da quella delle colleghe e dei colleghi del Gruppo FS, fa parte, infatti, della nostra cultura d’impresa ed è un principio fondante della nostra identità sociale e industriale”. La collaborazione con il Gruppo Ferrovie dello Stato che promuove l’evento anche attraverso i monitor di bordo su Frecce e treni Regionali di Trenitalia e sui canali media del Gruppo FS. In più, una campagna di comunicazione interna invita i dipendenti a unirsi alla squadra FS, oppure a effettuare una donazione per sostenere le attività dell’Associazione Susan G. Komen Italia. Da dieci anni, infatti, le donne e gli uomini del Gruppo partecipano alla corsa benefica, contribuendo alla raccolta fondi. Tanto che, per nove anni consecutivi, la squadra FS è risultata fra le più numerose. L’anno scorso il Gruppo ha ricevuto una targa che riconosce il prezioso contributo di tutti coloro che hanno effettuato una donazione, classificandosi come primo donatore con circa 20mila euro raccolti.

Quest’anno la Race for the Cure – che si svolge sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica – torna al Circo Massimo di Roma dal 5 all’8 maggio e successivamente attraverserà altre sei città italiane: Bari, Napoli, Bologna, Brescia, Matera e Pescara. I numeri della manifestazione sono importanti: più di 21 milioni di euro in oltre 1000 progetti per la salute delle donne dal 2000 ad oggi. Tra questi: 263 premi di studio a giovani ricercatori, 61 progetti pluriennali di sostegno alle donne che vivono l’esperienza del tumore del seno e sostegno economico ai progetti di 276 associazioni italiane. Tra i nuovi programmi di Komen Italia merita una segnalazione “Più a Sud”, un progetto volto a ridurre le diseguaglianze che penalizzano le donne del Sud nell’accesso agli esami di prevenzione secondaria. Con questa iniziativa Komen Italia attiverà nuove unità mobili regionali della Carovana della Prevenzione da dislocare nelle regioni dell’Italia meridionale e insulare dove la diffusione della pandemia da Covid-19 ha moltiplicato i disagi nei già fragili programmi di screening mammografici regionali.

Il focus della Race for the cure 2022 è il ritorno alla normalità: una corsa liberatrice dopo due anni di restrizioni imposte dalla pandemia da Covid–19 per ritrovarsi insieme e prendersi cura della propria salute. A questo scopo è allestito al Circo Massimo il Villaggio della Salute con aree mediche e tematiche che offrono gratuitamente esami diagnostici di screening per le principali patologie femminili.

