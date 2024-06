Una prima apertura dopo un mese e mezzo di arresti domiciliari. Giovanni Toti, governatore della Liguria arrestato il 7 maggio scorso nell’ambito di una inchiesta per corruzione e voto di scambio, potrà avere incontri con esponenti politici nazionali e della sua maggioranza. E’ quanto stabilito dal Gip di Genova Paola Faggioni su parere positivo della procura del capoluogo ligure. Accolta dunque l’istanza presentata nei giorni scorsi dal legale di Toti, l’avvocato Stefano Savi. Nei giorni scorsi sul Riformista, l’avvocato Gian Domenico Caiazza aveva spiegato il cortocircuito in corso: Così i magistrati colpiscono Toti e la sovranità dell’elettorato: domiciliari forma “travestita” di interdizione.

Gli incontri avverranno in presenza della Guardia di Finanza, titolare dell’indagine e che controllerà gli accessi all’abitazione, e sono state autorizzate tutte le persone inserite nell’elenco presentato dall’avvocato Savi. L’unica persona che Toti non potrà incontrare è la sua portavoce, Jessica Nicolini. Per tale incontro è arrivato parere negativo da parte dei pm liguri. Gli incontri dovrebbero svolgersi nella casa di Ameglia (La Spezia) dove il governatore si trova ai domiciliari in attesa di processo.

Toti potrà incontrare politici: il calendario degli incontri

Stando a quanto emerso tali incontri saranno suddivisi in tre gruppi e non potranno durare più di tre ore per gruppo. Il primo gruppo fa riferimento alla giunta regionale, con Toti che potrà confrontarsi con il presidente facente funzioni, Alessandro Piana, e gli assessori che fanno riferimento alla sua corrente politica, Giacomo Giampedrone e Marco Scajola.

Il secondo gruppo è relativo ai vertici degli altri partiti che compongono la maggioranza regionale: il segretario regionale della Lega, Edoardo Rixi, e i coordinatori di Fratelli d’Italia e Forza Italia, Matteo Rosso e Carlo Bagnasco.

Terzo e ultimo gruppo fa riferimento alla politica nazionale con Toti che potrà incontrare gli esponenti del suo partito, Noi Moderati, ovvero Maurizio Lupi e Pino Bicchielli. Il calendario degli incontri non è ancora stato reso noto ma dovrebbero avvenire a partire dall’ultima settimana di giugno.

Giunta soddisfatta: “Porteremo avanti nostro lavoro”

Una decisione accolta favorevolmente dal presidente facente funzioni della Regione, Alessandro Piana, e dagli assessori Giacomo Giampedrone e Marco Scajola che esprimono soddisfazione per il via libera della Procura e della gip all’incontro con Giovanni Toti. “In primo luogo siamo contenti, dal punto di vista umano, di poter fare visita al presidente – fanno sapere gli esponenti della Giunta regionale – Sarà inoltre un’importante occasione per fare il punto sulle linee politiche utili a portare avanti il nostro lavoro in Regione, dove, nonostante il periodo sicuramente complicato, tutta la Giunta e la maggioranza sono unite e hanno come unico obiettivo quello di far proseguire con grande impegno i progetti e il programma iniziati con il presidente 9 anni fa”.

Redazione

Ciro Cuozzo