Un grave incidente è avvenuto oggi nel primo pomeriggio nell’aeroporto di Reggio Calabria. Un elicottero dei vigili del fuoco è andato in fiamme durante la fase di atterraggio, ma fortunatamente i due piloti sono riusciti a salvarsi, con piccole ferite. Il mezzo, un elicottero Erickson S64 ‘Geronimo’ dei vigili del fuoco, stava rientrando dopo un’operazione antincendio boschivo ma nell’atterraggio qualcosa è andato storto, con l’elicottero che si è piegato, le pale hanno cominciato a colpire l’asfalto rompendosi. I due piloti sono stati trasportati in ospedale per accertamenti, mentre è ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. L’incidente ha bloccato il traffico aereo nell’aeroporto, con i voli di Ita per Roma e Milano che hanno subito pesanti ritardi.

