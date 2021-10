La rete televisiva TV Campane si è scusata: ha preso le distanze per la ‘rissa’ esplosa ieri nei suoi studi durante la trasmissione condotta da Enzo Bambolina. Protagonisti il tiktoker Marcello O’Brasiliano, il manager Boxer e gli altri influencer presenti in studio. Parole grosse, si è quasi arrivati alle mani. La rissa sfiorata ha avuto grande risalto sui social network, soprattutto su Tik Tok, sul quale sono attivissimi i protagonisti del caos in studio.

Marcello O’Brasiliano si sarebbe sentito attaccato dagli opinionisti nello studio. Prima perché percepisce il reddito di cittadinanza e poi perché interrogato su un caso che riguarda dei presunti video girati con la moglie che sarebbero stati diffusi in rete. “Dato che ci sono legali in mezzo, denunce, a questa domanda i miei legali hanno detto di non rispondere”. Per il tiktoker “la gente che non è presente non si deve nominare, mia moglie è una ragazza di 20 anni, e non si deve parlare delle donne e dei bambini”. Già tempo fa lui aveva denunciato l’episodio per revenge porn.

La situazione è diventata esplosiva con il passare dei minuti, quando sono volate parole grosse tra O’Brasiliano e il manager Boxer, che si trovava dietro le quinte dello studio. Necessario l’intervento di diverse persone per frenare i protagonisti ed evitare il peggio. Zuffa esplosa per vecchie ruggini. A difendere il manager il fratello Peppe che ha raccontato su Tik Tok come Boxer non abbia fatto niente di male e non avrebbe provocato lui la ressa. La trasmissione è stata quindi interrotta da Enzo Bambolina per il caos che si è scatenato in studio.

“Gli editori di Tv Campane – si legge sulla pagina social – prendono le distanze da quanto è accaduto ieri 28/10/21 nella trasmissione serale “social time” condotta da Enzo Bambolina. Essendo una trasmissione autogestita non eravamo a conoscenza degli ospiti, appena la trasmissione è degenerata abbiamo deciso di interrompere la diretta. Ci scusiamo con i nostri telespettatori”. Quasi tutti i commenti negativi. Molti durissimi, in tanti scrivono: “Siete la vergogna di Napoli …”.

© Riproduzione riservata

Redazione