Agguato di camorra a Napoli dove intorno alle 17 di lunedì 30 settembre un uomo è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco nella zona della Duchesca, a metà strada tra Forcella e piazza Garibaldi. La vittima, Luigi Procopio, 45enne già noto alle forze dell’ordine, è stata raggiunta da più colpi d’arma da fuoco in vico VII Duchesca al culmine di una rissa. Il killer si sarebbe dileguato a piedi.

Le indagini sono affidate alla Squadra Mobile guidata dal primo dirigente Giovanni Leuci. Erano mesi che non si registrava un omicidio in una zona considerata dagli investigatori sotto il controllo dei clan Mazzarella e Contini, storicamente rivali. Negli ultimi anni però avrebbero raggiunto un accordo per non calpestarsi i piedi e, soprattutto, attirare le forze dell’ordine.

Al vaglio le immagini delle telecamere di video sorveglianza presenti nella zona oltre ad eventuali testimonianze (si spera) delle persone presenti in strada al momento dell’agguato.

