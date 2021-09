Dopo una già buona partenza con un più che lusinghiero 18% di share, “Azzurro. Storie di mare” ha chiuso col botto sfondando a sorpresa il tetto del 20% di share. Un risultato al di sopra di ogni aspettativa per il programma rivelazione di Rai1 presentato da Beppe Convertini che in questi giorni è alle prese con le ultime puntate del contenitore “Uno Weekend” e che dal prossimo 19 settembre tornerà per la terza volta alla guida di “Linea verde”, sempre sulla rete ammiraglia della TV di Stato.

Una scommessa vinta per il format prodotto da Showlab in collaborazione con FPT (gruppo CNH industrial), il CNR e l’Arma dei Carabinieri. “Azzurro. Storie di mare” è un programma di Maurizio Monti, Giuseppe Bosin e Roberto Pinnelli scritto da Tommaso Martinelli, Luigi Miliucci ed Erica Gallesi. A firmare la regia è Daniele Carminati.

Il programma, che visto l’eccezionale riscontro ci si augura possa essere presto seguito da una seconda stagione, è realizzato da 4 Elements, una content factory di progetti multimediali che hanno in comune la sostenibilità integrale.

© Riproduzione riservata

Redazione