Era stata ricoverata perché continuava a vomitare e sul suo corpo erano stati riscontrati alcuni traumi. Stava così male la bambina di sei mesi che era stato necessario trasferirla dall’ospedale di Chioggia a quello di Padova specializzato nei casi pediatrici più gravi: emorragia cerebrale. Oltre ai traumi alla testa, le analisi in ospedale hanno riscontrato una positività alla cocaina. Sul caso è stato aperto un fascicolo dalla procura di Venezia senza ipotesi di reato e senza indagati.

La piccola vive con la madre che non sarebbe sposata e non convive con il padre. Il primo ricovero la notte di sabato 7 maggio. Sembrava anche la neonata avesse subito un brutto colpo alla testa o un trauma generato dal cosiddetto “baby shake”, lo scuotimento violento e continuo per far smettere di piangere i bambini. I medici e gli infermieri avevano prestato soccorso e dopo due giorni avevano ritenuto necessario il trasferimento dall’ospedale di Chioggia a quello di Padova dove la paziente era stata ricoverata in codice rosso nel reparto di terapia intensiva pediatrica.

Le condizioni della piccola sono gradualmente migliorate giorno dopo giorno. Oggi la neonata si trova in un reparto a minore intensità e sedata. Ancora da comprendere eventuali danni neurologici o cerebrali e se le condizioni gravi in cui era stata ricoverata e soccorsa la bambina erano dovute a maltrattamenti o a disattenzioni. Sia la madre che il padre sono stati sentiti per scoprire cosa ha provocato i traumi alla testa. Le tracce di stupefacente non avrebbero legami diretti con i traumi. La cocaina non sarebbe stata assunta direttamente dalla piccola che ne sarebbe stata contaminata, ancora da capire in quale maniera. Il Corriere della Sera Veneto scrive che per la bambina sarebbe stato attivato un percorso sanitario dedicato ai bambini.

Vito Califano Giornalista. Ha studiato Scienze della Comunicazione. Specializzazione in editoria. Scrive principalmente di cronaca, spettacoli e sport occasionalmente. Appassionato di televisione e teatro.

© Riproduzione riservata

Vito Califano