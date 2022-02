Tragedia nel pomeriggio a Cagliari. Un bambino di un anno e tre mesi è stato investito e ucciso da una moto. Era nel passeggino spinto dalla madre mentre attraversava la strada. Il conducente del mezzo non si è fermato: si è allontanato a tutta velocità. La caccia all’uomo, scattata immediatamente, è finita subito: il giovane motociclista si è costituito.

La donna stava attraversando la strada in via Cadello, all’altezza delle strisce pedonali di fronte al parco di Monte Claro. Il motociclo era uno scooter di grossa cilindrata. È arrivato e ha travolto la donna e il passeggino, colpito in pieno dal mezzo.

Secondo quanto scrive L’Unione Sarda la madre del piccolo è sconvolta, sotto shock, ma illesa. Sul luogo della tragedia sono arrivate due ambulanze del 118 ma per i sanitari non c’era nulla da fare. I soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del piccolo di appena 15 mesi.

Sul posto per i rilievi del caso anche gli agenti della Polizia Municipale. Al vaglio le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona che avrebbero potuto fornire informazioni cruciali sulla dinamica dell’accaduto e sul conducente del mezzo fuggito dopo il tragico incidente. Il motociclista dopo alcuni minuti si è costituito alla Polizia Stradale ammettendo le proprie responsabilità. Sarà accusato di omicidio stradale. La sua posizione è al vaglio dell’autorità giudiziaria.

