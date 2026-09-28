La politica europea dei trasporti non è più soltanto politica della mobilità. È diventata insieme politica industriale, digitale, energetica e di sicurezza. È questo il messaggio emerso dal Consiglio informale dei ministri UE riunito a Dublino a inizio settimana, passaggio preparatorio verso il Consiglio Trasporti di novembre. Resta però aperta la possibilità di una riunione straordinaria se il quadro energetico dovesse peggiorare.

Il primo terreno su cui questa trasformazione appare evidente è l’innovazione tecnologica. Veicoli connessi, guida autonoma e sistemi intelligenti di trasporto non sono più tecnologie di frontiera, ma strumenti concreti per ridisegnare la mobilità europea. A Dublino il tema è stato affrontato soprattutto attraverso la sicurezza stradale e l’obiettivo “Vision Zero” al 2050, ma il perimetro è più ampio: infrastrutture digitali, interoperabilità, condivisione dei dati e standard industriali fanno ormai parte dello stesso dossier. La transizione tecnologica diventa così anche una partita di competitività: l’Unione deve accelerare su software, sensoristica e intelligenza artificiale senza aumentare la dipendenza da Stati Uniti e Asia.

Lo stesso vale per il ferroviario. Restano sul tavolo le nuove regole sulla certificazione dei macchinisti e sul rafforzamento dell’Agenzia ferroviaria europea, mentre il Passenger Package punta sul principio “one journey, one ticket”: biglietti integrati, maggiore tutela lungo l’intero itinerario e nuove regole per le piattaforme digitali. A novembre tornerà anche il Roadworthiness Package, su revisioni, controlli tecnici e documenti di immatricolazione. Avanzano inoltre l’Automotive Simplification Omnibus, le regole sulle flotte aziendali pulite e il dossier su pesi e dimensioni dei mezzi pesanti, sensibile per logistica e autotrasporto.

Un altro fronte è quello della mobilità militare, sempre più legato alla politica infrastrutturale europea: strade, ferrovie, porti e corridoi logistici devono essere pensati anche per un doppio utilizzo, civile e strategico. Sul piano finanziario la partita si gioca sul nuovo Connecting Europe Facility e sugli investimenti nella rete TEN-T nel bilancio UE 2028-2034. Sullo sfondo restano anche la revisione delle regole per l’aviazione e la nuova strategia europea per i porti. Su questo quadro si abbatte però il ritorno del caro petrolio. Le tensioni sui mercati energetici, alimentate dall’instabilità in Medio Oriente e dai rischi lungo le rotte strategiche, hanno riportato al centro la vulnerabilità del sistema europeo dei trasporti. Il commissario Apostolos Tzitzikostas ha definito la situazione «estremamente volatile», precisando che al momento non esistono problemi generalizzati di approvvigionamento. Bruxelles lascia però aperta la possibilità di convocare un Consiglio straordinario se le condizioni dovessero peggiorare. Con il greggio tornato sopra i 100 dollari al barile aumentano i costi per compagnie aeree, logistica e autotrasporto e cresce la pressione sui governi per attenuare l’impatto su imprese e consumatori. Il Financial Times ha già segnalato il rischio di un nuovo ricorso a sussidi e misure compensative, con effetti sui conti pubblici.

È qui che il vertice di Dublino assume il suo significato politico più forte. La transizione verde non viene accantonata dalla crisi energetica, ma reinterpretata come strumento di sicurezza economica. Elettrificazione, combustibili alternativi ed efficienza diventano non soltanto obiettivi ambientali, ma leve per ridurre la dipendenza europea dai fossili importati. Il Consiglio di novembre dirà se questa sintesi reggerà. La sfida è finanziare e governare innovazione, transizione e sicurezza energetica senza scaricarne il costo su imprese, operatori e cittadini.

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Paolo Bozzacchi