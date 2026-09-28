Napoli ha risposto come sa fare quando riconosce un grande evento: riempiendo il lungomare, affacciandosi sul mare e trasformando una competizione sportiva in uno spettacolo collettivo. La Regata Preliminare della 38ª America’s Cup si chiude con due risultati difficili da separare. Da una parte il successo sportivo di Luna Rossa, protagonista di una giornata praticamente perfetta. Dall’altra quello di pubblico, con decine di migliaia di persone al Race Village e migliaia di imbarcazioni lungo il percorso di gara. È forse questa l’immagine più significativa lasciata dal fine settimana napoletano. La Coppa America, disciplina che per tecnologia, costi e complessità potrebbe apparire lontana dal grande pubblico, a Napoli è diventata uno spettacolo popolare. Il mare si è trasformato in uno stadio senza tribune e il gol, questa volta, è arrivato sull’acqua. A rendere ancora più forte il legame con il pubblico è stata Luna Rossa. Il team italiano ha dominato le due regate di flotta della giornata, costruendo rapidamente vantaggi di centinaia di metri e imponendo il proprio ritmo agli avversari. Poi è arrivata la finale contro Emirates Team New Zealand, la sfida che più di ogni altra rappresenta ormai uno dei grandi confronti della vela internazionale.

Ed è proprio nel momento decisivo che Luna Rossa ha mostrato la propria forza. La partenza ha indirizzato il match race: l’equipaggio italiano ha preso l’iniziativa e ha costretto i neozelandesi a inseguire. Da quel momento la regata si è trasformata in una dimostrazione di controllo tattico. Ogni tentativo di Emirates Team New Zealand di liberarsi è stato neutralizzato, con Luna Rossa capace di coprire le manovre dell’avversario e impedirgli di trovare vento pulito. Nell’ultima bolina il vantaggio italiano aveva superato i 200 metri. Nell’ultimo tratto era arrivato a circa 350. A quel punto sul lungomare napoletano si aspettava soltanto il traguardo. Luna Rossa lo ha raggiunto completando una giornata nella quale conduzione dell’imbarcazione, tattica e gestione della pressione hanno funzionato quasi senza sbavature.

La vittoria assume un significato particolare anche per il modo in cui è arrivata. Marco Gradoni, insieme allo skipper Peter Burling, ha sottolineato come il risultato sia il frutto di un lavoro cominciato molti mesi prima. Per Luna Rossa è anche la risposta alla delusione della precedente Regata Preliminare disputata in Sardegna nel maggio 2026. Napoli diventa così il luogo del riscatto e, soprattutto, quello nel quale il progetto italiano ha mostrato concretamente il proprio potenziale. Ma il dato che va oltre il risultato sportivo è ciò che è accaduto intorno alla regata. Il pubblico napoletano ha adottato Luna Rossa trasformando il Race Village in qualcosa che, almeno nelle immagini finali, ricordava più la celebrazione di una grande squadra di calcio che la premiazione di una competizione velica. Quando l’equipaggio italiano ha raggiunto il palco per ricevere il trofeo, l’accoglienza è stata quella riservata alle grandi occasioni. Il resoconto dell’evento parla esplicitamente di Luna Rossa accolta “quasi come una rockstar“.

Ed è probabilmente questa la vittoria più importante per chi sta costruendo il percorso verso la 38ª America’s Cup. Napoli ha dimostrato che la vela può uscire dalla propria dimensione specialistica e diventare un grande spettacolo urbano. La geografia della città aiuta: il mare non è uno sfondo, ma una parte della sua identità. Una regata davanti al lungomare significa portare la competizione praticamente dentro la città, permettendo al pubblico di sentirsi parte dell’evento. C’è poi un altro elemento. Le imbarcazioni della nuova generazione hanno trasformato profondamente la percezione della vela agonistica. Velocità elevate, foil, manovre spettacolari e duelli tattici rendono le regate più immediate anche per chi non conosce tecnicamente questo sport. La tecnologia diventa spettacolo e il match race assume la forma di un confronto diretto nel quale anche uno spettatore occasionale comprende rapidamente chi attacca, chi difende e chi sta guadagnando metri.

Napoli ha amplificato tutto questo. Per alcune ore il Golfo è diventato una gigantesca arena naturale. Sulla terraferma decine di migliaia di spettatori, in acqua migliaia di barche e davanti a loro alcuni degli equipaggi più importanti della vela mondiale. È una combinazione che consegna alla città anche una vetrina internazionale: sport, paesaggio e racconto televisivo finiscono inevitabilmente per sovrapporsi. La Regata Preliminare era un assaggio. La vera sfida arriverà con la 38ª America’s Cup. Ma il test napoletano ha già fornito due indicazioni importanti. La prima arriva dall’acqua: Luna Rossa ha dimostrato di poter competere ad altissimo livello e a Napoli ha battuto nettamente Emirates Team New Zealand nella finale. La seconda arriva dalla città: il pubblico c’è. E forse è proprio questo l’elemento che può cambiare la dimensione dell’America’s Cup italiana. Perché se la vela riesce a conquistare una città abituata a vivere lo sport con una partecipazione quasi fisica, il risultato va molto oltre una regata vinta. L’immagine conclusiva è quella di Luna Rossa che torna a terra con il trofeo e trova Napoli ad aspettarla. Il mare davanti, la città alle spalle e migliaia di persone a festeggiare. Per un giorno la Coppa America non è sembrata uno sport per pochi. È sembrata la festa di tutti.

Piero de Cindio Esperto di social media, mi occupo da anni di costruzione di web tv e produzione di format

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