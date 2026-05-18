La causa intentata contro Meta da alcuni dei più popolari scrittori americani, a cominciare da Scott Turow e dai principali editori, da Hachette a Macmillan, rappresenta un passaggio delicatissimo e simbolico nella storia recente dell’Intelligenza Artificiale. Non si tratta soltanto di una disputa legale tra aziende tecnologiche ed editori: in gioco c’è il futuro stesso del rapporto tra creatività umana, diritto d’autore e sviluppo dei modelli di IA generativa.

Secondo l’accusa, Meta avrebbe utilizzato milioni di libri e contenuti protetti da copyright per addestrare il modello linguistico Llama, uno dei sistemi di Intelligenza Artificiale più avanzati sviluppati dal gruppo fondato da Mark Zuckerberg. I querelanti sostengono che molte di queste opere sarebbero state reperite attraverso archivi pirata online come Anna’s Archive, LibGen e Sci-Hub, piattaforme da anni al centro di polemiche internazionali proprio per la diffusione non autorizzata di materiale editoriale e accademico. La questione tocca un punto cruciale: per addestrare modelli di IA sempre più sofisticati servono enormi quantità di dati. Testi, libri, articoli scientifici, immagini e contenuti online diventano il “carburante” necessario per insegnare alle macchine a comprendere e generare linguaggio umano. Ma fino a che punto è lecito utilizzare opere protette senza il consenso degli autori o degli editori?

Meta, come già fatto da altre aziende tecnologiche, si difende appellandosi al principio del “fair use”, una dottrina del diritto statunitense che in alcuni casi consente l’utilizzo di materiale protetto senza autorizzazione, soprattutto quando l’uso è considerato trasformativo o finalizzato all’innovazione. Per il colosso americano, l’addestramento dell’IA rientrerebbe proprio in questa categoria. Gli editori, però, contestano radicalmente questa interpretazione. Secondo loro, non si tratta di semplice consultazione o analisi dei contenuti, ma di un utilizzo massivo e sistematico delle opere per creare strumenti commerciali potenzialmente in grado di competere con gli stessi autori umani. È questo il vero timore che attraversa oggi il mondo culturale: che l’Intelligenza Artificiale possa generare testi, saggi, articoli e persino libri attingendo indirettamente al lavoro di milioni di scrittori senza riconoscere compensi né diritti.

Il caso Meta non è isolato. Negli ultimi mesi, numerose aziende dell’IA sono finite sotto pressione legale da parte di giornali, artisti, fotografi, musicisti e autori. Si sta delineando una battaglia globale destinata probabilmente a ridefinire le regole del digitale per i prossimi decenni. La sfida sarà trovare un equilibrio tra innovazione tecnologica e tutela della proprietà intellettuale. Bloccare completamente l’addestramento dei modelli potrebbe rallentare enormemente la ricerca sull’IA; permettere invece un utilizzo indiscriminato dei contenuti rischierebbe di svuotare il valore economico e creativo delle opere umane. Per questo motivo, la vicenda Meta potrebbe diventare un precedente storico. Le decisioni dei tribunali americani potrebbero avere effetti ben oltre gli Stati Uniti, influenzando governi, aziende tecnologiche, editori e sistemi legislativi di tutto il mondo.

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Tullio Camiglieri