Silenzio stampa, no grazie. Forse il modo migliore per far sentire agli ayatollah il fiato sul collo non è quello di mostrarsi sotto scacco, nel religioso rispetto delle loro regole. Privare della libertà Cecilia Sala, e della libertà di parola i suoi connazionali, non può essere accettabile. Il Riformista, che sul caso ha pubblicato due interviste con Marco Mancini, l’ex dirigente dell’intelligence italiana, aderisce alla manifestazione indetta dalla FNSI, da Stampa Romana e dall’Ordine dei Giornalisti e sarà in piazza Santi Apostoli a Roma alle 11.30. Insieme con noi tutti i sostenitori della libertà che vogliono mandare al regime teocratico di Khomeini un segnale chiaro. Di indignazione, di sdegno.

Cecilia Sala, il messaggio di Antonella Napoli

Alla manifestazione ha già aderito, tra gli altri, Antonella Napoli, la giornalista sequestrata in Sudan anni fa. È lei a ricordare le ragioni della sua adesione: «Cara Cecilia, mentre ricorre il sesto anniversario del mio fermo in Sudan, sento il bisogno di condividere con te alcune riflessioni e sentimenti che spero possano esserti di conforto, in questi momenti così difficili. Il ricordo di quei momenti, nelle mani dei servizi di sicurezza di uno dei regimi più spietati di sempre, è ancora vivissimo nella mia mente: l’angoscia, l’incertezza e quella paura che attanaglia lo stomaco. Ero spaventata, molto, e l’unico desiderio era quello di tornare a casa il prima possibile, a quell’abbraccio che sembrava così lontano. Ogni messaggio, ogni gesto, ogni manifestazione di supporto che ho letto dopo la liberazione mi ha fatto capire che in quei momenti drammatici non ero sola, che c’era un mondo intero che si batteva insieme a me». Dunque, conclude Antonella Napoli: «La solidarietà, come quella che oggi alle 11,30 con un sit-in silenzioso a Santi Apostoli esprimeranno l’Ordine dei giornalisti del Lazio e Stampa Romana, non è una violazione del silenzio stampa chiesto dalla famiglia, né un intralcio. , anzi… è necessaria». L’appuntamento romano non sarà l’unico. Anche a Perugia, a Gualdo Tadino, ci sarà una manifestazione di solidarietà con Cecilia Sala alle 11,30.

Redazione